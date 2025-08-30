Утопившую новорожденную дочь в унитазе общежития девушку отправили под суд

Дело утопившей новорожденную дочь в унитазе общежития в Москве девушки отправлено в суд

Tекст: Евгения Караваева

Обвинительное заключение в отношении 20-летней девушки, обвиняемой в убийстве новорожденной дочери, утвердила Никулинская межрайонная прокуратура, передает РИА «Новости».

Прокуратура уточнила, что инцидент произошел 1 июня в туалете общежития на ул. Генерала Дорохова в Москве. Тело младенца нашли в чаше унитаза, а судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала асфиксия в результате утопления.

Как сообщили в ведомстве, женщина полностью признала свою вину и находится под стражей. По версии следствия, девушка родила в туалете общежития, после чего оставила новорожденную в унитазе, где ребенок захлебнулся.

Дело будет рассмотрено в суде по ст. 106 УК РФ – убийство матерью новорожденного ребенка.

