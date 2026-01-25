На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.17 комментариев
Депутат Закарпатья скрывал доходы, проживая в позолоченном доме
Прокуратура сообщила о предъявлении обвинения депутату районного совета в Закарпатье за сокрытие элитных автомобилей и крупных доходов.
Как передает РИА «Новости», депутат одного из районных советов Закарпатской области на западе Украины не указал в годовой декларации за 2022 год имущество и доходы на сумму свыше 8,3 млн гривен, что составляет около 194 тыс. долларов.
По данным прокуратуры, чиновник скрыл владение элитными автомобилями, а также не отразил многомиллионные поступления из неустановленных источников.
Прокуратура квалифицировала действия как умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию и легализацию имущества, полученного преступным путем.
В сообщении отмечается: «Закарпатская областная прокуратура предъявила обвинения депутату Береговского районного совета в предоставлении заведомо недостоверной декларации и легализации доходов, полученных преступным путем». Имя подозреваемого не раскрывается.
На странице прокуратуры опубликованы фотографии интерьеров частного дома депутата – стены, лестницы и мебель в жилище украшены позолотой, а пол выложен белым мрамором.
