Из-за ЧП на заводе в Рязанской области пострадали более 100 человек

Из-за ЧП на заводе «Эластик» в Рязанской области пострадали более 100 человек

Tекст: Вера Басилая

Как сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале, утром на предприятии Шиловского района Рязанской области вспыхнуло возгорание в производственном цехе.

По предварительным данным, в результате происшествия погибли пять человек. Более 100 человек получили различные травмы, часть из них пострадала от осколков стекла. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, уточнил губернатор.

Ранее СК сообщил, что уголовное дело возбуждено после гибели нескольких человек на предприятии в Шиловском районе Рязанской области.

МЧС сообщило, что число погибших при взрыве на рязанском заводе достигло пяти человек.

Напомним, взрыв разрушил здание порохового цеха на заводе «Эластик» в Рязанской области.