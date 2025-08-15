В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.3 комментария
Из-за ЧП на заводе в Рязанской области пострадали более 100 человек
Из-за ЧП на заводе «Эластик» в Рязанской области пострадали более 100 человек
На одном из предприятий Шиловского района произошел пожар, в результате которого погибли пять человек, пострадали более 100 человек, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
Как сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале, утром на предприятии Шиловского района Рязанской области вспыхнуло возгорание в производственном цехе.
По предварительным данным, в результате происшествия погибли пять человек. Более 100 человек получили различные травмы, часть из них пострадала от осколков стекла. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, уточнил губернатор.
Ранее СК сообщил, что уголовное дело возбуждено после гибели нескольких человек на предприятии в Шиловском районе Рязанской области.
МЧС сообщило, что число погибших при взрыве на рязанском заводе достигло пяти человек.
Напомним, взрыв разрушил здание порохового цеха на заводе «Эластик» в Рязанской области.