В Монголии задержали российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского
Российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского задержала миграционная служба Монголии во время осмотра заброшенных урановых месторождений в районе Мардай.
О задержании рассказал сам Ожаровский в интервью изданию РБК. По его словам, он прибыл в Монголию по приглашению местных экологических активистов, выступающих против добычи урана. Инцидент произошел, когда он обследовал заброшенные урановые карьеры возле месторождения Мардай.
Ожаровский сообщил: «Монгольские силовики проявили чудеса... шерлохомистости. Они меня нашли, когда я реально лазил по горам радиоактивных отходов. Здесь пустое место, здесь никто не живет, это не рядом с каким-то городом, не с каким-то предприятием. Это давно брошенное еще после развала Советского Союза месторождение».
По словам ученого, к нему в пустынной местности подъехала машина, из которой вышла сотрудница миграционной службы и попросила паспорт для проверки. Позже документ забрали, а Ожаровскому не объяснили причину задержания и не предъявили обвинений, хотя его направили к ближайшему пограничному переходу и офису миграционной службы. Связь с российскими спецслужбами или Росатомом могла стать поводом для задержания, считает он, так как подобные сообщения появились в монгольских блогах.
Ученый уточнил, что занимался измерением уровня радиации с помощью дозиметра, что не требует специальной лицензии. Он опасается предъявления обвинений или депортации, однако намерен обжаловать такое решение, если оно последует. В ходе задержания его телефоны и компьютер остались при нем, а сотрудники вели себя вежливо, ограничив только свободу передвижения.
В 2009 году районный суд белорусского города Островец приговорил к аресту на семь суток Андрея Ожаровского, который пытался пронести критические материалы на общественные слушания, посвященные строительству в Белоруссии собственной атомной станции.