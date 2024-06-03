Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
Разработчик из России протестировал лазерную передачу данных в космосе
Разработчик из России успешно протестировал лазерную передачу данных в космосе
Российская компания «Бюро 1440» успешно провела в космосе тестирование лазерной межспутниковой связи, сообщили в фирме.
Серия тестов лазерной межспутниковой связи собственной разработки проводилась 30 мая, свыше 200 ГБ данных передали на скорости 10 Гбит/с между космическими аппаратами, указали в компании, передает ТАСС.
Там добавили, что аппараты в момент передачи находились на расстоянии более 30 км друг от друга.
Между тем в Минцифры отметили, что спутниковый интернет и связь с такой технологией станут доступны без перебоев в самых удаленных частях России.