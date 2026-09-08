Как так получилось, что семья – даже не в первой пятерке приоритетов нашей молодежи? Инфантилизм – склонность молодых людей воспринимать себя как «половозрелых детей», которые не могут и не хотят брать на себя ответственность, в том числе ответственность за создание семьи? Да. Но не только.16 комментариев
Мирошник: Украина торгуется пленными как на рынке
Киевский режим игнорирует судьбу сотен пленных рядовых украинских бойцов, предпочитая выборочно забирать лишь определенных военнослужащих в ходе обменов, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
«Мы сталкиваемся с регулярными манипуляциями, потому что иногда украинская сторона, к примеру, к обмену пленных относится как к торговле на привозе. То есть они говорят: «Этих хотим, а этих не хотим. Да, пожалуйста, нам вот подороже заверните, потому что то, что там рядовые, нас вообще не интересует»», – подчеркнул Мирошник, передает ТАСС.
По словам дипломата, Россия прилагает максимум усилий для возвращения всех своих военнослужащих домой. В отличие от Москвы, стремящейся к гуманитарной деятельности, украинская сторона регулярно пытается политизировать процесс обмена, добавил представитель внешнеполитического ведомства.
В конце августа Мирошник сообщал об отказе Киева забирать тела погибших украинских солдат.
В январе занимавшая тогда пост уполномоченного по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала разблокировку процесса обмена военнопленными главной задачей.
В прошлом году помощник президента России Владимир Мединский сообщал об отказе украинской стороны от тысячи своих пленных.