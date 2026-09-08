Tекст: Алексей Дегтярёв

«Мы сталкиваемся с регулярными манипуляциями, потому что иногда украинская сторона, к примеру, к обмену пленных относится как к торговле на привозе. То есть они говорят: «Этих хотим, а этих не хотим. Да, пожалуйста, нам вот подороже заверните, потому что то, что там рядовые, нас вообще не интересует»», – подчеркнул Мирошник, передает ТАСС.

По словам дипломата, Россия прилагает максимум усилий для возвращения всех своих военнослужащих домой. В отличие от Москвы, стремящейся к гуманитарной деятельности, украинская сторона регулярно пытается политизировать процесс обмена, добавил представитель внешнеполитического ведомства.

В конце августа Мирошник сообщал об отказе Киева забирать тела погибших украинских солдат.

В январе занимавшая тогда пост уполномоченного по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала разблокировку процесса обмена военнопленными главной задачей.

В прошлом году помощник президента России Владимир Мединский сообщал об отказе украинской стороны от тысячи своих пленных.