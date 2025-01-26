Китай создал первый в мире глубоководный радар для обнаружения самолетов

Китайские ученые разработали подводный радар, способный отслеживать самолеты

Tекст: Дмитрий Зубарев

Китайские ученые совершили значительный технологический прорыв, разработав первый в мире глубоководный радар для обнаружения самолетов, пишет РИА Новости, ссылаясь на издание South China Morning Post. Радар, расположенный на морском дне на глубине тысячи метров, способен отслеживать самолеты, летящие на больших высотах, что ранее считалось невозможным.

По данным издания, в основе работы радара лежит массив акустических датчиков, которые обнаруживают звуковые волны, испускаемые самолетами. Эти волны, достигая морского дна, отскакивают обратно к поверхности, позволяя преодолевать большие расстояния. Ученые, возглавлявшие проект, выдвинули теорию, что такая технология может изменить правила морских сражений, превращая китайские подводные лодки из добычи в хищников.

Первоначальные испытания были проведены в 2022 году, но все данные оставались конфиденциальными до января этого года, когда детали были опубликованы в научном журнале Acta Acustica. Несмотря на успех, технология все еще требует доработки, и исследователи продолжают работать над ее улучшением.

Авторы статьи отмечают, что до настоящего момента ни одна другая страна не обладала такой передовой технологией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские ученые создали первый в мире дрон, который умеет летать и плавать благодаря уникальной складной конструкции крыла, что значительно улучшает его маскировку и выживание. Также сообщалось, что китайские ученые разработали переносные атомные часы, которые могут изменить будущие военные конфликты благодаря своей высокой точности и автономной работе в суровых условиях.