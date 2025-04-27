Дрон ВСУ по ошибке снабжал российских штурмовиков в ДНР сигаретами и шоколадом

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, во время боя один из товарищей взял в плен четырех украинских стрелков, после чего пленные находились на позиции вместе с российскими бойцами, передает РИА «Новости».

«Баба Яга» продолжала регулярно сбрасывать на эти позиции продовольствие, сигареты и воду, не подозревая, что территория уже под контролем ВС РФ. Пленные не имели возможности сообщить своим о пленении. Поэтому «Баба Яга» регулярно привозила, сбрасывала снабжение на позиции и кормила наших пацанов. Курили сигареты, пили воду», – отметил военный. По его словам, российские бойцы получали посылки с беспилотника, в том числе шоколад, и продолжали наступление против украинских военных.

Ранее сообщалось, что российские войска начали широкомасштабное наступление в сторону Константиновки в ДНР, стремясь выровнять линию фронта между городами Димитров и Дзержинск.

10 апреля советник главы республики Игорь Кимаковский сообщил, что силы украинской армии оказались в мешке между Дзержинском и Димитровом в ДНР.

Кроме того, российские войска сорвали контратаку ВСУ под Дзержинском. ВСУ в Дзержинске обстреляли позиции со своими солдатами.