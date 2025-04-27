Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.2 комментария
Дрон ВСУ по ошибке снабжал российских штурмовиков в ДНР сигаретами и шоколадом
Штурмовик 51-й армии с позывным «Каскад» рассказал, что украинский дрон «Баба-Яга» ошибочно снабжал сигаретами и шоколадом российских штурмовиков, захвативших позиции в Дзержинске (Торецке) в ДНР.
По его словам, во время боя один из товарищей взял в плен четырех украинских стрелков, после чего пленные находились на позиции вместе с российскими бойцами, передает РИА «Новости».
«Баба Яга» продолжала регулярно сбрасывать на эти позиции продовольствие, сигареты и воду, не подозревая, что территория уже под контролем ВС РФ. Пленные не имели возможности сообщить своим о пленении. Поэтому «Баба Яга» регулярно привозила, сбрасывала снабжение на позиции и кормила наших пацанов. Курили сигареты, пили воду», – отметил военный. По его словам, российские бойцы получали посылки с беспилотника, в том числе шоколад, и продолжали наступление против украинских военных.
Ранее сообщалось, что российские войска начали широкомасштабное наступление в сторону Константиновки в ДНР, стремясь выровнять линию фронта между городами Димитров и Дзержинск.
10 апреля советник главы республики Игорь Кимаковский сообщил, что силы украинской армии оказались в мешке между Дзержинском и Димитровом в ДНР.
Кроме того, российские войска сорвали контратаку ВСУ под Дзержинском. ВСУ в Дзержинске обстреляли позиции со своими солдатами.