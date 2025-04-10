В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.0 комментариев
ВСУ попали в мешок между Дзержинском и Димитровом в ДНР
Силы украинской армии оказались в мешке между Дзержинском и Димитровом в ДНР, рассказал советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».
По его словам, на мирноградско-троицком направлении восточнее Красноармейска, идут серьезные бои и продвижение ВС России в районе Калиново, Тарасовки, где образовался мешок между Торецком и Димитровом, и сейчас наши российские войска выдавливают противника на север, к трассе Димитров – Константиновка, передает ТАСС
Кимаковский добавил, что значительные успехи достигнуты в районе Сухой Балки, где украинские силы подвергаются активному натиску. Кроме того, поступают данные об успешных действиях на торецком направлении, где ранее отмечались интенсивные встречные бои с применением малой авиации. Также в районе Дзержинска зафиксировано продвижение подразделений ВС России в направлении Леонидовки. Севернее Щербинки развивается наступление вдоль железнодорожного и автомобильного путей в сторону Константиновки.
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