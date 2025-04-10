«Северяне» пресекли три попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область

Tекст: Мария Иванова

ВСУ не оставляют попыток прорваться штурмовыми группами на территорию Краснояружского района. «Северяне» вскрывают перемещение противника и уничтожают оккупантов на границе и в пунктах временной дислокации на территории Сумской области, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

Украинские формирования трижды пытались прорваться через госграницу на направлении Поповки, однако перемещения противника были вскрыты воздушной разведкой, штурмовые группы ВСУ были уничтожены.

Как отметили в российской группировке войск, отличительной особенностью стало формирование командованием ВСУ штурмовых групп из 10-15 человек, поскольку в предыдущие дни противник пытался скрытно просочиться, перебрасывая в район госграницы по два-три человека. Тем не менее увеличение численности привело лишь к росту потерь среди живой силы противника и снизило расход боеприпасов у российских артиллеристов.

«На направлении Демидовки враг сосредоточил личный состав в окрестностях Миропольского и Петрушевки. По скоплению живой силы противника было нанесено комплексное огневое поражение, в том числе ударом ФАБ-3000. Враг понес существенные потери среди личного состава и техники», – отмечается в Telegram-канале.

На российской территории продолжаются поиск и уничтожение оставшихся штурмовиков ВСУ. На этом направлении за минувшие сутки также было уничтожено восемь единиц вражеской техники.

Между тем, «на Сумском направлении "северяне" завершают разгром врага в Суджанском приграничье, перемалывая десантно-штурмовые подразделения ВСУ и мотивированных неонацистов из теробороны», сообщили в группировке войск.

Продолжается освобождение села Горналь и хутора Олешня. Причем отдельные группы противника пытались самовольно оставить позиции и сбежать в Сумскую область. Как уточнили российские военные, «украинские неонацисты с целью "стимулирования личного состава" убивают собственных отступающих солдат огнем артиллерии и сбросами с БПЛА».

Подразделения морских пехотинцев и мотострелков завершают зачистку лесных массивов в окрестностях Гуево, фиксируя при этом местоположения сотен тел уничтоженных противников и военной техники для последующей эвакуации.

При поддержке двух БТР М113 ВСУ предприняли попытку контратаки на позиции российских войск в Басовке.

Общее продвижение группировки «Север» в Курской области составило свыше 3,7 тыс. метров.

На этой неделе группировка «Север» уже сорвала очередную попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область.

Ранее сообщалось, что «северяне» не дали ВСУ оборудовать минометные позиции у границы.

«Северяне» уничтожили в Белгородском приграничье более 1 тыс. украинских военных.