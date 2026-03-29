Российский боец спас гаубицу от атаки 12 беспилотников ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тихон рассказал, что командир артиллерийского расчета 49-й общевойсковой армии группировки «Днепр» успешно отразил атаку двенадцати FPV-дронов Вооруженных сил Украины на огневую позицию в Херсонской области, передает ТАСС. Военнослужащий, действуя решительно, спас не только личный состав, но и гаубицу.

По словам командира взвода с позывным Тихон, командир расчета занял позицию в пяти метрах от оружия и открыл огонь по дронам, когда те приближались вплотную. «Он встал буквально в пяти метрах и открывал огонь, когда они [дроны] подлетали уже к нему. Умело и грамотно он действовал, руководил личным составом, рассредоточил их по лесополосе и отдавал команды. Тем самым он сбил порядка дюжины FPV и смог сохранить орудие», – сообщил Тихон.

После инцидента военнослужащие открыли ответный огонь по выявленным наблюдательным пунктам и точкам управления украинскими беспилотниками.

Операторы FPV-дронов 58-й гвардейской армии группировки «Днепр» уничтожили в Запорожской области два тщательно замаскированных артиллерийских орудия ВСУ на дальности более 25 километров.

Военнослужащий 33-го гвардейского мотострелкового полка с позывным «Охотник» спас четверых сослуживцев от атаки украинского FPV-дрона ценой собственного ранения средней степени тяжести.