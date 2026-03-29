Tекст: Дмитрий Зубарев

Сальдо сообщил, что Украина превращает Херсон в военную базу, нормальной гражданской жизни в городе становится всё меньше, передает РИА «Новости». Он добавил, что поступающие данные свидетельствуют о том, что Херсон фактически стал военной зоной.

Глава региона подчеркнул, что коммунальная инфраструктура изнашивается и разрушается, а жители не видят полноценного восстановления. «Киевские власти в первую очередь заняты военными задачами, а не тем, чтобы вернуть городу нормальное дыхание», – заявил губернатор.

Сальдо подчеркнул, что заявления Киева о «заботе о Херсоне» не соответствуют действительности. Он отметил, что город используется как военный ресурс, а мирные жители вынуждены находиться в условиях постоянного давления и страха.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины превращают Херсон в ключевой оборонный пункт и устраивают в городе облавы и репрессии против гражданского населения.

Украинские военные переоборудуют высотные дома Херсона в пункты управления беспилотниками и тем самым затрудняют восстановление мирной жизни.

Вооруженные силы Украины вытесняют жителей Херсона на запад, стремясь полностью обезлюдить город.