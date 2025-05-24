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    МИД: Россия ответит на атаку украинских БПЛА ударами по военным целям
    Путин заявил, что будущее за оружием с искусственным интеллектом
    Марочко: На участках Сумщины фронт отодвинут от Курской области на 10 км
    Москалькова назвала число удерживаемых в Сумах жителей Курской области
    Сийярто назвал Украину причиной энергетического кризиса в Европе
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США оставляют балласт за бортом

    Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.

    11 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем украинцы поджигают Европу

    Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем СВО похожа на Северную войну

    Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

    10 комментариев
    24 мая 2025, 07:11 • Новости дня

    Сальдо рассказал, как ВСУ превращают Херсон в узловой пункт обороны

    Сальдо: ВСУ превращают город в узловой пункт обороны

    Tекст: Ирма Каплан

    ВСУ превращают Херсон в ключевой оборонный пункт, в городе участились облавы и репрессии против гражданского населения, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Херсон превращается Вооруженными силами Украины в важный узел обороны, при этом свободно по городу могут перемещаться только боевики и наемники, часто в гражданской одежде, сообщил ТАСС губернатор области Владимир Сальдо.

    «Что касается самого города Херсона – поступающая информация говорит о том, что ВСУ превращают его, по своим довольно ограниченным возможностям, в узловой пункт обороны. <...> А для жителей – постоянные облавы, обыски, репрессии», – сказал он.

    По словам Сальдо, ВСУ опасаются местного населения и возвращения России, поэтому ужесточают порядки.


    23 мая 2025, 19:12 • Новости дня
    МИД: Россия ответит на атаку украинских БПЛА ударами по военным целям

    МИД: Россия «даст адекватный ответ» на массовую атаку украинских БПЛА

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский МИД распространил заявление в связи резким ростом числа атак украинских беспилотников и ракет по гражданским объектам в разных регионах страны, включая Москву. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки, но, в отличие от украинской стороны, в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия ВПК.

    В документе МИД России сообщает, что с 20 по 23 мая зафиксировано 788 атак беспилотников самолетного типа и ракет западного производства по территории России, причем вне зоны спецоперации. По информации ведомства, российская ПВО уничтожила 776 целей, но 12 беспилотников нанесли удары.

    В результате атак погибли и пострадали мирные жители. В Пантелеймоновке в ДНР ранены восемь человек, а в Запорожской области погибла девушка 1990 года рождения и получили ранения четверо детей. В Липецкой области восемь человек пострадали после падения сбитого дрона, а в Курской области в результате ракетных ударов пострадали люди, среди них двое детей.

    В сообщении МИД подчеркивается: «Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны киевского режима. В отличие от украинской стороны, в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса».

    Также министерство напомнило, что президент России принял решение о создании полосы безопасности на сопредельной территории для минимизации угрозы атак.

    МИД считает, что эскалация со стороны ВСУ связана с попытками сорвать процесс возобновившихся при содействии США переговоров между Россией и Украиной и не допустить реализации первых договоренностей по обмену военнопленными, достигнутых в Стамбуле 16 мая.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не прекращает атаки на гражданские объекты, но средства ПВО эффективно ей противостоят.

    В последние дни киевский режим совершил несколько массированных атак дронами по территории России.  За последние сутки российские силы ПВО уничтожили 112 украинских БПЛА, значительная часть которых была ликвидирована в воздушном пространстве Московской области. 

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    23 мая 2025, 14:15 • Новости дня
    Названо количество попавших в плен украинских военных

    Mash: Названо количество попавших в плен украинских военных

    Названо количество попавших в плен украинских военных
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На границе между Белоруссией и Украиной стартовал крупнейший обмен пленными за всю спецоперацию на Украине: Россия возвращает почти всех своих военнослужащих, находившихся в плену три года, Украина – менее 10%.

    Обмен пленными формата «1000 на 1000» стартовал на границе Украины и Белоруссии, пишет Telegram-канал Mash. Россия возвращает почти всех своих военнослужащих, которые находились в украинском плену за три года спецоперации.

    Украина получает менее 10% своих пленных. Президент США Дональд Трамп уже поздравил стороны с успехом, однако обмен проходит поэтапно и может продлиться несколько дней – с 23 по 25 мая.

    Mash отмечает, что на данный момент в плену на Украине остается около 1,3 тыс. российских военнослужащих, у России – почти 10 тыс. украинских пленных. В 2024 году проведено 12 обменов, в рамках которых Россия вернула 535 человек. В 2025 году состоялось пять обменов, в результате которых домой вернулись 800 российских военных.

    Российских пленных содержали в колонии в Сумах, преимущественно среди них – бойцы, взятые на Курском и Харьковском направлениях. Им ежемесячно предоставляли сумму, эквивалентную 5 тыс. рублей, для покупки продуктов, лекарств и гигиенических средств. Украинских военнопленных держат в колониях Курской области и в Новозыбкове Брянской области. Местные жители сообщают, что украинские военнослужащие по утрам поют «Катюшу».

    Перед началом обмена Россия и Украина согласовали списки возвращаемых лиц, которые были тщательно проверены ГРУ, ГУР и ФСБ. На процедуру проверки ушло около недели. Списки были переданы сразу после переговоров в Стамбуле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Россией и Украиной по масштабному обмену военнопленными.

    Российская сторона получила от Киева списки пленных по формуле «тысячу на тысячу».

    Ранее сообщалось, что в украинских следственных изоляторах начали отбирать граждан, обвиняемых в коллаборационизме и госизмене, для возможного обмена с Россией по этой же формуле.

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    23 мая 2025, 18:29 • Видео
    Часть Украины станет буферной зоной

    Как заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством, в данный момент российские военные сфокусированы на задаче создания буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Что это значит?

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    23 мая 2025, 14:54 • Новости дня
    Российские войска подошли вплотную к пригородам Купянска

    Российские войска подошли вплотную к пригородам Купянска в Харьковской области

    Российские войска подошли вплотную к пригородам Купянска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные подошли к пригородам города Купянска в Харьковской области, его освобождение позволит усилить контроль над передвижениями украинской армии, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    От пригорода Купянска российских военных отделяют несколько километров, сказал Ганчев ТАСС.

    «Что также немаловажно – расположение населенного пункта. Он буквально расположен около важной дорожной артерии, контроль которой позволит нашим войскам в значительной степени увеличить контроль над передвижением противника», – добавил собеседник.

    По его словам, именно освобождение Радьковки в Харьковской области позволило подойти к городу так близко.

    В пятницу Минобороны сообщило об освобождении Радьковки.

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    23 мая 2025, 20:50 • Новости дня
    Москалькова назвала число удерживаемых в Сумах жителей Курской области

    Москалькова: Украина удерживает в Сумах 34 жителя Курской области

    Tекст: Евгения Караваева

    Власти сообщили, что в ходе обмена возвращены 20 жителей Курской области, однако 34 человека все еще остаются в Сумах.

    Украина продолжает удерживать в Сумах 34 жителя Курской области, передает ТАСС. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    По ее словам, в рамках одного из последних обменов удалось вернуть 120 гражданских лиц, среди которых оказались 20 жителей Курской области. Москалькова уточнила: «На этот раз в число возвращенных россиян входят 120 гражданских лиц, среди них 20 курян, находившихся в изоляции с февраля. С болью отмечаем, что по-прежнему в Сумах украинской стороной удерживается 34 человека».

    Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что работа по возвращению российских граждан продолжается и власти прилагают все усилия для их освобождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Сумской области пожаловались на насилие со стороны иностранных наемников, которые служат в рядах ВСУ.

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    23 мая 2025, 17:56 • Новости дня
    Сийярто назвал Украину причиной энергетического кризиса в Европе
    Сийярто назвал Украину причиной энергетического кризиса в Европе
    @ TIL BUERGY/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что прекращение транзита российского газа через территорию Украины осложнил энергетическую ситуацию в странах ЕС.

    По его словам, действия Украины стали одной из основных причин энергетического кризиса в Европе, передает ТАСС.

    Сийярто отметил, что с первого января Украина полностью прекратила транзит российского газа в страны Центральной Европы, что особенно отразилось на энергетической стабильности региона.

    Министр подчеркнул, что основные поставки теперь осуществляются через трубопровод «Турецкий поток» и его продолжения на территории Болгарии и Сербии.

    По его словам, Венгрия ежедневно получает более 20 млн кубометров газа через Сербию, что составляет примерно 7,5 млрд кубометров в год.

    Сийярто выразил мнение, что без транзита через Сербию у Венгрии и других стран Центральной Европы возникли бы серьезные энергетические проблемы.

    Он также заявил, что Украина подвела Центральную Европу в вопросах энергетической безопасности, в то время как Сербия действует ответственно и обеспечивает транспортировку необходимого объема газа.

    В феврале Фицо заявил, что российский газ начал поступать в Словакию через трубопровод «Турецкий поток».

    Европейские энергетические компании начали задумываться о возобновлении импорта российского газа на фоне энергетического кризиса, несмотря на планы Евросоюза прекратить закупки к 2027 году.

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    23 мая 2025, 20:02 • Новости дня
    СБУ национализировала земли россиян в Киевской области
    СБУ национализировала земли россиян в Киевской области
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Служба безопасности Украины заявила о национализации 176 сельскохозяйственных участков, ранее принадлежавших гражданам России.

    Как сообщили в СБУ, речь идет о земельных наделах общей площадью почти 100 гектаров, находившихся в окрестностях Киева и доставшихся россиянам по наследству до февраля 2022 года, передает РИА «Новости».

    В официальном сообщении СБУ говорится: «СБУ разоблачила 176 граждан РФ, которые владели землей под Киевом: теперь их участки возвращены в собственность Украины».

    В ведомстве добавили, что по украинским законам иностранные граждане не имеют права владеть землями сельскохозяйственного назначения на Украине. Теперь все выявленные участки переданы под управление Госгеокадастра страны.

    Напомним, Великобритания и Европейский союз усиливают переговоры о конфискации замороженных российских активов для повышения оборонных расходов и усиления экономического давления на Россию.

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    23 мая 2025, 22:20 • Новости дня
    Женщина и ребенок погибли в ДТП на трассе М12

    МВД: Два человека погибли и 10 пострадали при ДТП на трассе М12

    Женщина и ребенок погибли в ДТП на трассе М12

    Tекст: Ирма Каплан

    Женщина и ребенок погибли, еще 10 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе М12, сообщает региональное управление МВД уточненную информацию.

    Вечером пятницы на 68-м километре трассы М12 произошло столкновение микроавтобуса с детьми и стоящей на дороге автомашины, по данным областного МВД, женщина и ребенок погибли, еще 10 человек пострадали, передает ТАСС.

    Ранее Минздрав региона сообщал, что на месте ДТП работают девять бригад скорой медицинской помощи и три бригады территориального центра медицины катастроф.

    Задействован вертолет санитарной авиации.

    В территориальном следственном отделе ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по статье статье 238 УК России – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование пассажиров, а также гибель женщины и ребенка в ДТП.

    «Предварительно установлено, что сегодня на 68-м километре трассы М-12 произошло попутное столкновение микроавтобуса и двух легковых автомобилей», – уточнили в ведомстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Свердловской области в этот день грузовик сбил женщину с ребенком, переходивших дорогу по пешеходному переходу в Березовском Свердловской области, четырехлетняя девочка погибла.

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    23 мая 2025, 23:45 • Новости дня
    Самолет с освобожденными из плена ВСУ россиянами приземлился в Подмосковье

    Самолет с освобожденными из плена военнослужащими ВС России сел в Подмосковье

    Самолет с освобожденными из плена ВСУ россиянами приземлился в Подмосковье
    @ Telegram-канал телеканала «Звезда» - Zvezdanews

    Tекст: Ирма Каплан

    Борт с российскими военными, вернувшимися из украинского плена после обмена, в числе которых оказались и жители Курской области, приземлился на подмосковном аэродроме.

    Самолет с освобожденными военнослужащими и гражданскими прилетел в подмосковный аэропорт. На борту находились 270 российских военных и 120 гражданских лиц, включая мирных жителей Курской области, которых удерживали ВСУ.

    Выходя из самолета, военнослужащие развернули российский флаг, передает телеканал «Звезда».

    В Минобороны России уточнили, что обмен прошел согласно договоренностям, достигнутым 16 мая в Стамбуле между представителями России и киевского режима. Аналогичное количество украинских военнопленных и гражданских было передано украинской стороне.

    Вернувшиеся россияне пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. Кроме того, Москва и Киев договорились продолжить согласованный в Стамбуле обмен пленными.

    Как писала ранее в этот день газета ВЗГЛЯД, перед обменом украинские военнопленные заявили, что готовы выбрать тюрьму вместо возвращения на фронт, предпочитая отказаться от дальнейшего участия в боевых действиях.

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    23 мая 2025, 18:50 • Новости дня
    Путин рассказал о внимании к тактике и оружию СВО за рубежом
    Путин рассказал о внимании к тактике и оружию СВО за рубежом
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил, что иностранные военные и политики анализируют российские подходы и технические новшества, применяемые в ходе специальной военной операции.

    Во время заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества президент России Владимир Путин заявил, что российский опыт ведения специальной военной операции внимательно изучается за рубежом, передает РИА «Новости». По его словам, как изменения в тактике, так и совершенствование вооружения стали предметом анализа не только для иностранных командований армий, но и для политиков, а также экспертов военно-промышленного комплекса других государств.

    «Закономерно, что наш опыт ведения специальной военной операции как в части изменения тактики, так и технического совершенствования оружия внимательно изучается и политическим руководством, и командованием армий, экспертами военно-промышленного комплекса зарубежных государств», – заявил Путин. Участники заседания обсудили вопросы развития международного сотрудничества в военной и технической сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал развитие беспилотных летательных аппаратов одним из важнейших направлений для российских Вооруженных сил.

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    23 мая 2025, 20:33 • Новости дня
    Лавров назвал сроки передачи Киеву проекта урегулирования на Украине
    Лавров назвал сроки передачи Киеву проекта урегулирования на Украине
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России передать проект соглашения после завершения обмена пленными, подчеркнув приверженность договоренностям, достигнутым в Стамбуле.

    Он отметил, что к этому времени Россия завершит подготовку данного документа, передает ТАСС. Лавров подчеркнул, что Москва активно работает над второй частью договоренностей, которая предполагает подготовку обеими сторонами собственных проектов документа, отражающих условия достижения устойчивой и всеобъемлющей договоренности по урегулированию.

    Глава МИД добавил, что Россия привержена договоренностям, достигнутым в Стамбуле между российской и украинской делегациями, и завершается работа по составлению списка для обмена военнопленными по принципу «тысяча на тысячу».

    Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что в результате обмена возвращены 270 российских военных и 120 гражданских лиц, среди которых были мирные жители Курской области.

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    24 мая 2025, 02:31 • Новости дня
    Москалькова назвала победителями вернувшихся из плена жителей Курской области

    Москалькова о вернувшихся из плена россиянах: они возвратились победителями

    Москалькова назвала победителями вернувшихся из плена жителей Курской области
    @ Пресс-служба Госдумы России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Освобожденные из украинского плены жители Курской области прибыли в пункт временного размещения (ПВР), где после дороги смогли отдохнуть и встретиться с близкими, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    Освобожденные из плена ВСУ жители Курской области были доставлены в пункт временного размещения после обмена, врио губернатора региона Александр Хинштейн лично встретил и вернувшихся домой курян, сообщила в Telegram-канале уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    «Усталые, изможденные, но не сломленные, не подавленные, а морально окрыленные – они возвратились победителями. На родной земле их ждут родные и близкие», – написала она.

    Москалькова уточнила, что на родине им предстоят реабилитация, лечение, возвращение к нормальной жизни, а власти помогут и поддержат вернувшихся домой граждан.

    Врио губернатора региона Александр Хинштейн, который встречал автобус с курянами, в своем Telegram-канале также поделился информацией об их возвращении и выложил несколько фото.

    «На территорию одного из ПВР города прибыл автобус с 18 жителями приграничья. Напомню, что двух человек на скорой доставили в Курскую областную больницу,  сейчас они находятся под присмотром медиков. Нескольких сразу забрали родственники», – сообщил он.

    Хинштейн добавил, что на месте вручил каждому жителю приграничья сертификат на 30 тыс. рублей, «чтобы люди могли купить себе вещи первой необходимости». Это региональная дополнительная мера поддержки к остальным, в том числе к ежемесячной выплате в 65 тыс. рублей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, поздно вечером 23 мая борт с российскими военными, вернувшимися из украинского плена после обмена, в числе которых оказались и жители Курской области, приземлился на подмосковном аэродроме.

    Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что в результате обмена возвращены 270 российских военных и 120 гражданских лиц, среди которых были мирные жители Курской области.

    Кроме того, Москва и Киев договорились продолжить согласованный в Стамбуле обмен пленными.

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    24 мая 2025, 01:07 • Новости дня
    Марочко: На участках Сумщины фронт отодвинут от Курской области на 10 км

    Tекст: Ирма Каплан

    Линия соприкосновения в Сумской области силами ВС России была отодвинута от границы с Курской областью на ряде участков более чем на 10 километров, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские подразделения добились успехов на отдельных направлениях в Сумской области Украины за прошедшую неделю, поэтому линия боевого соприкосновения была отодвинута от границы с Курской областью, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо успехов ВС РФ на территории Сумской области за истекшую неделю: я бы назвал их очень существенными, поскольку на многих участках линия боевого соприкосновения отодвинута от Курщины на расстояние более чем 10 км», – рассказал он.

    Марочко добавил, что успехи российских военных позволили снизить угрозу для пограничных районов Курской области и укрепить позиции на данном направлении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, жители освобожденных сел Сумской области рассказали российским военным о случаях насилия, мародерства и грабежей, совершенных наемниками в рядах ВСУ.

    Во время наступления российских войск подразделения украинских боевиков и польских наемников начали беспорядочно отходить в сторону города Сумы.

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    23 мая 2025, 14:45 • Новости дня
    Посол исключил проведение встречи по Украине в Швейцарии

    Tекст: Александра Юдина

    Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин исключил проведение встречи по урегулированию конфликта на Украине на территории конфедерации.

    В российском посольстве в Швейцарии считают бессмысленным обсуждение организации переговоров по украинскому конфликту на территории конфедерации из-за позиции швейцарских властей, передает ТАСС.

    Он добавил, что сейчас отсутствуют реальные предпосылки для проведения переговоров в Швейцарии.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готовит проект мирного меморандума. Сроки и место новых переговоров по вопросам урегулирования с Киевом пока не определены, но Украина согласилась на второй раунд. При этом Лавров усомнился в уместности Ватикана как места для будущих переговоров Москвы и Киева, указав на религиозные противоречия.

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    23 мая 2025, 22:29 • Новости дня
    Украинские пленные отказались возвращаться на службу после обмена

    Tекст: Вера Басилая

    Перед обменом украинские военнопленные заявили, что готовы выбрать тюрьму вместо возвращения на фронт, предпочитая отказаться от дальнейшего участия в боевых действиях.

    Пленные украинские военнослужащие рассказали перед предстоящим обменом, что больше не хотят возвращаться на фронт и предпочли бы тюремное заключение повторной службе, передает РИА «Новости».

    По словам бывшего танкиста Михаила Боряка, он не намерен вновь браться за оружие или садиться за рычаги; он подчеркнул, что, если встанет вопрос, он выберет тюрьму, а не участие в боевых действиях.

    Илья Кальдиков заявил, что он не должен стране ничего и не собирается снова идти воевать, даже если поставят перед таким выбором. Он добавил, что для него перспектива попасть в тюрьму предпочтительнее возвращения на службу.

    Еще один пленный Кирилл Головин рассказал, что многие мобилизованные военнослужащие изначально были вынуждены пойти воевать из страха перед уголовным преследованием. Сейчас, пережив плен, они, по его мнению, могут смело отказаться и выбрать тюремное заключение, а не возвращаться на фронт.

    Минобороны сообщило, что в результате обмена возвращены 270 российских военных и 120 гражданских лиц, среди которых были мирные жители Курской области.

    Стороны договорились продолжить согласованный в Стамбуле обмен пленными.

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    23 мая 2025, 19:04 • Новости дня
    Минобороны: Согласованный в Стамбуле с Украиной обмен пленными будет продолжен
    Минобороны: Согласованный в Стамбуле с Украиной обмен пленными будет продолжен
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона намерена продолжить масштабный обмен, о котором есть договоренность с киевским режимом, заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

    Состоявшийся в пятницу обмен стал первым шагом в реализации договоренностей, достигнутых с украинской стороной в Стамбуле 16 мая, сказал Фомин. Видео с его выступлением опубликовал телеканал «Звезда».

    Замминистра указал на особую роль Минобороны в возвращении гражданских лиц, и выразил благодарность Белоруссии за содействие в этом мероприятии.

    Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что в результате обмена возвращены 270 российских военных и 120 гражданских лиц, среди которых были мирные жители Курской области.

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    Владимир Путин и Дональд Трамп провели третий телефонный разговор, который уже вызвал шок и тревогу в Европе и на Украине. Трамп пообещал серьезные сдвиги в урегулировании конфликта: Москва готова начать совместную с Киевом работу над меморандумом по мирному договору. В экспертной среде убеждены: Путин показал непреклонность позиций России, в то время как Трамп увидел, что истинным сторонником войны является Европа. Подробности

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    ВС России приблизили разрушение логистики ВСУ на Донецком направлении

    В Донбассе продолжается освобождение оккупированных территорий. На этот раз российским войскам удалось установить контроль над Новой Полтавкой – важным логистическим центром, находящемся на трассе Красноармейск – Константиновка. Как отмечают эксперты, произошедшее осложнит возможности противника по переброске войск, а также открывает оперативный простор для ВС России в рамках дальнейшего продвижения. Подробности

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    Америка из-за Украины упускает время для войны с Китаем

    Экстренные усилия администрации Белого дома по урегулированию украинского кризиса сложно воспринимать в отрыве от соперничества Соединенных Штатов с Китаем. Это прямо следует не только из заявлений американских официальных лиц, но и из динамики военного производства этих двух стран. США стремительно теряют шансы одержать победу над китайскими Вооруженными силами. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      США оставляют балласт за бортом

      Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.

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    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      Зачем украинцы поджигают Европу

      Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

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    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Чем СВО похожа на Северную войну

      Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

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    • Часть Украины станет буферной зоной

      Как заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством, в данный момент российские военные сфокусированы на задаче создания буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Что это значит?

    • Зачем Зеленскому римский папа

      Вашингтон и Киев предлагают перенести переговоры по урегулированию на Украине из Турции в Ватикан. Новый папа Лев XIV поддерживает эту идею. Чем она плоха?

    • Трамп верит в непобедимость России

      Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что уверен в непобедимости России. Это хорошо, что он так считает, но почему он так считает?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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