Стало известно о поражении двух артиллерийских орудий ВСУ дронами

Tекст: Денис Тельманов

Два артиллерийских орудия Вооруженных сил Украины были уничтожены операторами FPV-дронов 58-й гвардейской армии группировки войск «Днепр» на ореховском направлении в Запорожской области, передает ТАСС.

По данным Минобороны, оба артиллерийских орудия были тщательно замаскированы, но были обнаружены и поражены беспилотными летательными аппаратами на расстоянии более двадцати пяти километров.

«Удалось поразить самоходную артиллерийскую установку ВСУ на дальности более 25 км, буксируемое орудие – на 30 с лишним км», – заявил журналистам оператор FPV-дронов с позывным Майкоп.

В ведомстве также отметили, что российские операторы БПЛА постоянно совершенствуют тактику управления дронами и увеличивают эффективность боевой работы на передовой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные пресекли попытку проникновения диверсионной группы ВСУ на приграничной территории Сумской области и ликвидировали несколько бойцов противника. За последние сутки российские военные лишили противника четырех пунктов управления беспилотниками, уничтожили несколько дронов и нанесли удар по украинским подразделениям.

Подразделения Южной группировки заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады спецназначения «Азов» (организация признана террористической, запрещена в РФ) в районах Серебрянки, Васюковки, Веролюбовки, Дылеевки, Плещеевки и Константиновки Донецкой народной республики.