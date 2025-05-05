За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
Дроны «Днепра» уничтожили артиллерию ВСУ в Запорожской области
Стало известно о поражении двух артиллерийских орудий ВСУ дронами
Ударные беспилотники российской армии ликвидировали замаскированные артиллерийские системы противника на значительном удалении от линии соприкосновения.
Два артиллерийских орудия Вооруженных сил Украины были уничтожены операторами FPV-дронов 58-й гвардейской армии группировки войск «Днепр» на ореховском направлении в Запорожской области, передает ТАСС.
По данным Минобороны, оба артиллерийских орудия были тщательно замаскированы, но были обнаружены и поражены беспилотными летательными аппаратами на расстоянии более двадцати пяти километров.
«Удалось поразить самоходную артиллерийскую установку ВСУ на дальности более 25 км, буксируемое орудие – на 30 с лишним км», – заявил журналистам оператор FPV-дронов с позывным Майкоп.
В ведомстве также отметили, что российские операторы БПЛА постоянно совершенствуют тактику управления дронами и увеличивают эффективность боевой работы на передовой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные пресекли попытку проникновения диверсионной группы ВСУ на приграничной территории Сумской области и ликвидировали несколько бойцов противника. За последние сутки российские военные лишили противника четырех пунктов управления беспилотниками, уничтожили несколько дронов и нанесли удар по украинским подразделениям.
Подразделения Южной группировки заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады спецназначения «Азов» (организация признана террористической, запрещена в РФ) в районах Серебрянки, Васюковки, Веролюбовки, Дылеевки, Плещеевки и Константиновки Донецкой народной республики.