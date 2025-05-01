Группировка «Север» ликвидировала украинскую ДРГ у границы России

Tекст: Елизавета Шишкова

Уничтожение украинской диверсионно-разведывательной группы на границе с Сумской областью подтвердил офицер группировки войск «Север», передает РИА «Новости». По его словам, бойцами 22-го мотострелкового полка Вооруженных сил России была уничтожена эта группа при попытке проникновения на российскую территорию.

«На российско-украинской границе, со стороны Сумской области, бойцами 22-го мотострелкового полка Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Согласно данным радиоперехвата, у противника пять «двухсотых» и один «трехсотый» диверсант», – заявил офицер с позывным Витязь.

Источник также сообщил, что разведка фиксирует крайне высокое присутствие польских граждан в подразделениях ВСУ, находящихся в Сумской области у российской границы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во время наступления российских войск подразделения украинских боевиков и польских наемников начали отходить в сторону города Сумы.

В Сумской области подразделения шестого отряда ССО ВСУ, задействованные на линии фронта, столкнулись с чрезвычайно крупными потерями среди личного состава.

Группировка войск «Север» нанесла значительные потери противнику в Краснояружском приграничье и Сумской области, ликвидировав живую силу, бронетехнику и склады.