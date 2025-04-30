Tекст: Вера Басилая

По словам офицера группировки «Север» с позывным «Витязь», остатки разрозненных украинских подразделений и иностранных наемников, включая поляков, хаотично бегут в направлении Сум, передает РИА «Новости».

Офицер отметил, что информация о большом количестве польских наемников поступает от российских штурмовиков. Кроме того, согласно данным радиоперехвата, противник на этом участке испытывает острую нехватку боеприпасов. Подразделения ВС России продолжают оказывать давление на украинские и иностранные силы, вынуждая их покидать позиции.

Ранее российские военные заявили о присутствии наемников из Польши и Турции в районе Горнали.

Группировка войск «Север» нанесла значительные потери противнику в Краснояружском приграничье и Сумской области, ликвидировав живую силу, бронетехнику и склады.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий выразил мнение, что буферная зона для недопущения обстрелов со стороны ВСУ должна доходить до Конотопа в Сумской области.