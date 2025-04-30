Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.9 комментариев
Офицер «Севера» сообщил о бегстве ВСУ и польских наемников к Сумам
Во время наступления российских войск подразделения украинских боевиков и польских наемников начали беспорядочно отходить в сторону города Сумы, сообщил офицер группировки «Север» с позывным «Витязь».
По словам офицера группировки «Север» с позывным «Витязь», остатки разрозненных украинских подразделений и иностранных наемников, включая поляков, хаотично бегут в направлении Сум, передает РИА «Новости».
Офицер отметил, что информация о большом количестве польских наемников поступает от российских штурмовиков. Кроме того, согласно данным радиоперехвата, противник на этом участке испытывает острую нехватку боеприпасов. Подразделения ВС России продолжают оказывать давление на украинские и иностранные силы, вынуждая их покидать позиции.
Ранее российские военные заявили о присутствии наемников из Польши и Турции в районе Горнали.
Группировка войск «Север» нанесла значительные потери противнику в Краснояружском приграничье и Сумской области, ликвидировав живую силу, бронетехнику и склады.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий выразил мнение, что буферная зона для недопущения обстрелов со стороны ВСУ должна доходить до Конотопа в Сумской области.