Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.9 комментариев
Силовики сообщили о колоссальных потерях элитного отряда ССО ВСУ
Силовики сообщили о больших потерях шестого отряда ССО ВСУ в Сумской области
В Сумской области подразделения шестого отряда ССО ВСУ, задействованные на линии фронта, столкнулись с чрезвычайно крупными потерями среди личного состава.
Элитный шестой отряд сил специальных операций ВСУ в Сумской области несет значительные потери, передает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах. Источник агентства отметил, что командование ВСУ усилило позиции сводных отрядов украинских десантников и морпехов военнослужащими шестого отряда ССО. «Элита ВСУ уже несет колоссальные потери, что подтверждают и некрологи об уничтоженных боевиках», – заявил собеседник агентства.
По словам источника, командование ВСУ продолжает использовать подразделения, созданные для организации диверсий в глубоком тылу, как обычные пехотные части. Он добавил, что за подобную тактику главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подвергается критике со стороны украинских спецназовцев, политиков, блогеров и военных экспертов с начала боев за Северодонецк и Лисичанск в 2022 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ предприняли безуспешную атаку на сумском направлении, российская артиллерия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ в этом районе, а ракетным ударом была уничтожена радиолокационная станция ВСУ в Сумской области.