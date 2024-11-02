ABC: В австралийском флоте осталась одна боеспособная подлодка из шести

Tекст: Мария Иванова

ВМФ Австралии столкнулся с серьезной проблемой: из шести дизель-электрических подводных лодок класса Collins в настоящее время только одна находится в полной боевой готовности, сообщает ABC. Причиной такого состояния флота стала беспрецедентная коррозия корпусов субмарин. В результате две подлодки находятся в доке в ожидании технического обслуживания, а три другие проходят плановые ремонтные работы на военно-морской базе Западной Австралии.

Министерство обороны Австралии заявляет, что у вооруженных сил есть «более одной лодки в наличии» для проведения операций в случае крайней необходимости, однако отказывается уточнить точное количество боеспособных подводных кораблей. В ведомстве подчеркнули, что поддерживают установленный правительством уровень оперативной готовности подводных лодок, что вызывает вопросы о реальной боеспособности флота на данном этапе.

Канберра планирует обновить свой подводный флот в рамках партнерства AUKUS, трехстороннего военного альянса с Британией и США. Австралия намерена получить не менее восьми атомных подлодок, которые должны заменить устаревшие дизельные субмарины, введенные в эксплуатацию еще в 1996 году.

Планы поставок Австралии атомных подводных лодок, как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вызывают много вопросов, связанных с проблемой ядерного нераспространения. Москва рассчитывает, что участники AUKUS решат свернуть проект по атомным подлодкам, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Соглашение Австралии, Британии и США в рамках AUKUS, которое позволяет Канберре создать флот атомных подводных лодок, является вызовом для режима нераспространения ядерного оружия, заявлял замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.