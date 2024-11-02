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ВМС Австралии остались с одной боеспособной подлодкой
ABC: В австралийском флоте осталась одна боеспособная подлодка из шести
Королевский военно-морской флот Австралии столкнулся с проблемой: из шести подводных лодок класса Collins в боеготовности осталась лишь одна, остальные пять требуют срочного ремонта или модернизации из-за коррозии корпусов, отмечают СМИ.
ВМФ Австралии столкнулся с серьезной проблемой: из шести дизель-электрических подводных лодок класса Collins в настоящее время только одна находится в полной боевой готовности, сообщает ABC. Причиной такого состояния флота стала беспрецедентная коррозия корпусов субмарин. В результате две подлодки находятся в доке в ожидании технического обслуживания, а три другие проходят плановые ремонтные работы на военно-морской базе Западной Австралии.
Министерство обороны Австралии заявляет, что у вооруженных сил есть «более одной лодки в наличии» для проведения операций в случае крайней необходимости, однако отказывается уточнить точное количество боеспособных подводных кораблей. В ведомстве подчеркнули, что поддерживают установленный правительством уровень оперативной готовности подводных лодок, что вызывает вопросы о реальной боеспособности флота на данном этапе.
Канберра планирует обновить свой подводный флот в рамках партнерства AUKUS, трехстороннего военного альянса с Британией и США. Австралия намерена получить не менее восьми атомных подлодок, которые должны заменить устаревшие дизельные субмарины, введенные в эксплуатацию еще в 1996 году.
Планы поставок Австралии атомных подводных лодок, как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вызывают много вопросов, связанных с проблемой ядерного нераспространения. Москва рассчитывает, что участники AUKUS решат свернуть проект по атомным подлодкам, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Соглашение Австралии, Британии и США в рамках AUKUS, которое позволяет Канберре создать флот атомных подводных лодок, является вызовом для режима нераспространения ядерного оружия, заявлял замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.