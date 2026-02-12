В Уфе стартовали всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО

Tекст: Валерия Городецкая

На мероприятие прибыли около двухсот ветеранов спецоперации со всех регионов страны, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Основной темой встречи стало развитие ветеранского движения и поддержка участников боевых действий, а также планы организации на следующий год.

В приветствии начальника управления президента России по общественным проектам Сергея Новикова прозвучали слова о важности сохранения боевого братства в мирной жизни. «Сохранить фронтовое братство в мирной жизни – главная задача и миссия Ассоциации ветеранов СВО», – заявил он.

Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил значимость интеграции вернувшихся ветеранов: из трех тысяч участников СВО, вернувшихся в регион, 76% трудоустроены, а 80% прошли диспансеризацию. Он подчеркнул, что помощь ветеранам невозможна без участия самих боевых товарищей и выразил необходимость присутствия Ассоциации в каждом из 63 муниципалитетов республики.

Исполнительный директор Ассоциации Дмитрий Афанасьев сообщил, что организация уже присутствует во всех 89 субъектах страны и начала формировать отделения на уровне муниципалитетов. По его словам, ветераны все активнее участвуют в выборах, получают государственную поддержку, открывают бизнес и создают рабочие места для других бойцов. Ассоциация также ведет патриотическую работу, помогает семьям погибших и занимается сохранением памяти о погибших товарищах.

Особое внимание в первый день сборов уделили вопросам восстановления судеб пропавших без вести и сохранению исторической памяти. В обсуждении приняли участие представители Национального центра исторической памяти и «Волонтерской роты боевого братства». Во второй день пройдет деловая игра с участием экспертов Российской академии народного хозяйства, где будут сформированы проекты работы Ассоциации на 2026 год.