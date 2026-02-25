Мишустин заявил о нараставших десятилетиями проблемах в ЖКХ

У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».3 комментария
Мишустин: Проблемы в ЖКХ складывались десятилетиями
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме заявил о серьезности проблем в сфере коммунальных услуг.
Он отметил, что тема качества коммунальных услуг является одной из самых острых и сложных, а трудности в ЖКХ накапливались в течение десятилетий, передает РИА «Новости».
Мишустин подчеркнул, что размер уплаты коммунальных платежей для семей не должен превышать 22% их дохода. Он напомнил о принятом решении ограничить этот показатель, чтобы поддержать социально незащищенные группы граждан. По его словам, эта мера поможет снизить финансовую нагрузку на россиян.
В ходе выступления премьер-министр сообщил, что объекты жилищно-коммунального хозяйства в России находятся в высоком уровне износа и нуждаются в комплексной модернизации. Он уточнил, что на обновление инфраструктуры уже сформированы специальные инструменты с привлечением значительного объема бюджетного финансирования.
Ранее руководство Госдумы заявило об усилении контроля за тарифами ЖКХ, а также отметило расширение роли ФАС в их регулировании.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул важность контроля ситуации с увеличением платы за коммунальные услуги в стране.