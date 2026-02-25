Мишустин заявил о нараставших десятилетиями проблемах в ЖКХ

Мишустин: Проблемы в ЖКХ складывались десятилетиями

Tекст: Валерия Городецкая

Он отметил, что тема качества коммунальных услуг является одной из самых острых и сложных, а трудности в ЖКХ накапливались в течение десятилетий, передает РИА «Новости».

Мишустин подчеркнул, что размер уплаты коммунальных платежей для семей не должен превышать 22% их дохода. Он напомнил о принятом решении ограничить этот показатель, чтобы поддержать социально незащищенные группы граждан. По его словам, эта мера поможет снизить финансовую нагрузку на россиян.

В ходе выступления премьер-министр сообщил, что объекты жилищно-коммунального хозяйства в России находятся в высоком уровне износа и нуждаются в комплексной модернизации. Он уточнил, что на обновление инфраструктуры уже сформированы специальные инструменты с привлечением значительного объема бюджетного финансирования.

Ранее руководство Госдумы заявило об усилении контроля за тарифами ЖКХ, а также отметило расширение роли ФАС в их регулировании.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул важность контроля ситуации с увеличением платы за коммунальные услуги в стране.