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Лавров пошутил, что неловко передавать привет Лукашенко от Путина
Глава МИД Сергей Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пошутил, что ему неловко передавать белорусскому лидеру привет от Владимира Путина, потому что главы государств и так находятся в постоянном контакте.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко сыронизировал по поводу передачи посланий от Владимира Путина, передает ТАСС. Дипломат пожал руку политику и выразил благодарность за теплый прием.
«Привет от Владимира Владимировича передавать даже как-то неловко, вы ежедневно общаетесь», – сказал российский министр.
В ответ Лукашенко с улыбкой подтвердил, что контакты происходят почти каждый день. Он пояснил, что в ближайшее время лидеры стран планируют встретиться для обсуждения нерешенных правительствами вопросов, которые традиционно требуют внимания на высшем уровне.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах обсудить проблемные вопросы с Владимиром Путиным.
В мае лидеры двух стран по видеосвязи провели совместные учения ядерных сил.