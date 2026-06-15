Лавров пошутил, что неловко передавать привет Лукашенко от Путина

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко сыронизировал по поводу передачи посланий от Владимира Путина, передает ТАСС. Дипломат пожал руку политику и выразил благодарность за теплый прием.

«Привет от Владимира Владимировича передавать даже как-то неловко, вы ежедневно общаетесь», – сказал российский министр.

В ответ Лукашенко с улыбкой подтвердил, что контакты происходят почти каждый день. Он пояснил, что в ближайшее время лидеры стран планируют встретиться для обсуждения нерешенных правительствами вопросов, которые традиционно требуют внимания на высшем уровне.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах обсудить проблемные вопросы с Владимиром Путиным.

В мае лидеры двух стран по видеосвязи провели совместные учения ядерных сил.