Берлин поддержал передачу доходов от российских активов Киеву
Bloomberg: Германия поддержала передачу Украине прибыли от замороженных активов
Берлин согласился на передачу Киеву доходов от российских активов, опасаясь последствий для собственной экономики на фоне снижения американской поддержки Украины, сообщает Bloomberg.
Берлин изменил отношение к передаче доходов от замороженных российских активов на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Bloomberg. Сообщается, что Германия стала решительным сторонником максимизации прибыли от данных активов и их передачи Украине.
Ранее власти Германии сдержанно относились к подобной инициативе, опасаясь последствий для финансового центра Европы и настаивая на иммунитете государственной собственности. Теперь изменение позиции связано с опасениями, что ослабление поддержки Украины со стороны США может привести к увеличению экономической нагрузки на Германию.
Bloomberg отмечает, что власти ФРГ опасаются усиления крайне правых сил в стране на фоне возможных экономических трудностей, которые могут возникнуть из-за перераспределения финансовой поддержки Киеву.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ответить на любые попытки Запада экспроприировать российские активы, предупредив о негативных последствиях для доверия к западной финансовой системе.
Конфискация замороженных российских активов может обойтись Западу как минимум в 285 млрд долларов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия жестко отреагирует на попытки Европейского союза присвоить российские активы.