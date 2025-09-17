Bloomberg: Германия поддержала передачу Украине прибыли от замороженных активов

Tекст: Елизавета Шишкова

Берлин изменил отношение к передаче доходов от замороженных российских активов на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Bloomberg. Сообщается, что Германия стала решительным сторонником максимизации прибыли от данных активов и их передачи Украине.

Ранее власти Германии сдержанно относились к подобной инициативе, опасаясь последствий для финансового центра Европы и настаивая на иммунитете государственной собственности. Теперь изменение позиции связано с опасениями, что ослабление поддержки Украины со стороны США может привести к увеличению экономической нагрузки на Германию.

Bloomberg отмечает, что власти ФРГ опасаются усиления крайне правых сил в стране на фоне возможных экономических трудностей, которые могут возникнуть из-за перераспределения финансовой поддержки Киеву.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ответить на любые попытки Запада экспроприировать российские активы, предупредив о негативных последствиях для доверия к западной финансовой системе.

Конфискация замороженных российских активов может обойтись Западу как минимум в 285 млрд долларов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия жестко отреагирует на попытки Европейского союза присвоить российские активы.