РИА «Новости»: Запад может потерять 285 млрд долларов при конфискации активов РФ

Tекст: Дарья Григоренко

По данным РИА «Новости», в конце 2023 года совокупный объем прямых инвестиций стран Евросоюза, «Большой семерки», Австралии, Норвегии и Швейцарии в российскую экономику достигал именно этой суммы.

Эта цифра может оказаться больше, если учитывать действующий в России запрет на вывод средств для стран, признанных недружественными. Официальной информации о заблокированных активах на специальных счетах типа «С» нет.

На долю Евросоюза пришлось 238 млрд долларов, причем 145,4 млрд из них приходилось на Кипр, 21,7 млрд – на Францию, 19,2 млрд – на Германию. Нидерланды, не раскрывающие полный объем инвестиций, потенциально владеют примерно 20,8 млрд долларов, тогда как Италия и Австрия инвестировали 12,6 млрд и 6,9 млрд соответственно. Остальные страны ЕС вложили еще 11,5 млрд.

Среди стран «Большой семерки» лидируют США – вложения американских компаний в Россию оцениваются в 7,7 млрд долларов. Япония инвестировала 4,8 млрд, Канада – 3,9 млрд, Британия – три млрд. Швейцария владеет активами на сумму 27,5 млрд долларов, Норвегия – 43 млн, а Австралия – 400 млн долларов.

Ранее сообщалось, что европейские чиновники рассматривают вариант замены замороженных российских активов на краткосрочные облигации Евросоюза с нулевым купоном.

В среду экономист Антон Любич в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что у Брюсселя нет законных оснований для передачи российских замороженных активов Украине, однако он продолжает выдумывать крайне сомнительные схемы для воздействия на местных обывателей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в ЕС активы и не перестанет их защищать.