Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?2 комментария
Названы возможные потери Запада от конфискации российских активов
РИА «Новости»: Запад может потерять 285 млрд долларов при конфискации активов РФ
Конфискация замороженных российских активов может стоить Западу как минимум 285 млрд долларов, следует из национальных статистических данных стран.
По данным РИА «Новости», в конце 2023 года совокупный объем прямых инвестиций стран Евросоюза, «Большой семерки», Австралии, Норвегии и Швейцарии в российскую экономику достигал именно этой суммы.
Эта цифра может оказаться больше, если учитывать действующий в России запрет на вывод средств для стран, признанных недружественными. Официальной информации о заблокированных активах на специальных счетах типа «С» нет.
На долю Евросоюза пришлось 238 млрд долларов, причем 145,4 млрд из них приходилось на Кипр, 21,7 млрд – на Францию, 19,2 млрд – на Германию. Нидерланды, не раскрывающие полный объем инвестиций, потенциально владеют примерно 20,8 млрд долларов, тогда как Италия и Австрия инвестировали 12,6 млрд и 6,9 млрд соответственно. Остальные страны ЕС вложили еще 11,5 млрд.
Среди стран «Большой семерки» лидируют США – вложения американских компаний в Россию оцениваются в 7,7 млрд долларов. Япония инвестировала 4,8 млрд, Канада – 3,9 млрд, Британия – три млрд. Швейцария владеет активами на сумму 27,5 млрд долларов, Норвегия – 43 млн, а Австралия – 400 млн долларов.
Ранее сообщалось, что европейские чиновники рассматривают вариант замены замороженных российских активов на краткосрочные облигации Евросоюза с нулевым купоном.
В среду экономист Антон Любич в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что у Брюсселя нет законных оснований для передачи российских замороженных активов Украине, однако он продолжает выдумывать крайне сомнительные схемы для воздействия на местных обывателей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в ЕС активы и не перестанет их защищать.