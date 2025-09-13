Politico: ЕК предложила заменить замороженные активы России на облигации

Tекст: Валерия Городецкая

Такая схема, по мнению европейских чиновников, позволит создать дополнительный поток финансирования для Киева, при этом технически не прибегая к прямой экспроприации российских средств, сообщает портал argumenti.ru со ссылкой на Politico, передает Ura.Ru.

Согласно плану, российские наличные средства заменят на ценные бумаги Евросоюза с нулевым купоном. Это должно помочь обойти существующие юридические ограничения, которые разрешают изымать только проценты по замороженным активам, но не саму сумму.

Ранее экономист Антон Любич в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что у Брюсселя нет законных оснований для передачи российских замороженных активов Украине, однако он продолжает выдумывать крайне сомнительные схемы для воздействия на местных обывателей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в ЕС активы и не перестанет их защищать.