    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    Борис Акимов Борис Акимов Срач – наш главный враг, или Как стать социальным архитектором

    Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    13 сентября 2025, 18:56 • Новости дня

    ЕК предложила заменить замороженные активы России на облигации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские чиновники рассматривают вариант замены замороженных российских активов на краткосрочные облигации Евросоюза с нулевым купоном.

    Такая схема, по мнению европейских чиновников, позволит создать дополнительный поток финансирования для Киева, при этом технически не прибегая к прямой экспроприации российских средств, сообщает портал argumenti.ru со ссылкой на Politico, передает Ura.Ru.

    Согласно плану, российские наличные средства заменят на ценные бумаги Евросоюза с нулевым купоном. Это должно помочь обойти существующие юридические ограничения, которые разрешают изымать только проценты по замороженным активам, но не саму сумму.

    Ранее экономист Антон Любич в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что у Брюсселя нет законных оснований для передачи российских замороженных активов Украине, однако он продолжает выдумывать крайне сомнительные схемы для воздействия на местных обывателей.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в ЕС активы и не перестанет их защищать.

    13 сентября 2025, 04:37 • Новости дня
    Солдаты ВСУ попытались ударить по поезду с боеприпасами для ВС России

    @ Минобороны РФ

    Tекст: Ирма Каплан

    Военный комендант железнодорожной станции Михаил Демидов сумел вывести подвижной состав с боеприпасами из-под массированного обстрела ВСУ, предотвратив его уничтожение, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

    Как сообщает оборонное ведомство, военный комендант железнодорожной станции майор Демидов обеспечивал безопасность воинских перевозок на одном из участков освобожденной от противника территории.

    «В один из дней враг, стремясь лишить российские подразделения оперативного и своевременного снабжения, подверг массированному артиллерийскому обстрелу район железнодорожной станции. В зоне поражения оказался состав с боеприпасами», – сказано в посте.

    Несмотря на продолжающийся огонь противника, Демидов сумел оперативно направить поезд на запасные пути и вывел его из-под удара. После завершения обстрела майор организовал проверку железнодорожного полотна и, убедившись в отсутствии неразорвавшихся снарядов, отправил состав по назначению.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские Telegram-каналы заявили, что российские войска зашли в Купянск, используя газовую трубу, причем не первый раз, так как впервые это было в Авдеевке, во второй раз – возле Суджи.

    13 сентября 2025, 02:40 • Новости дня
    Чемпион Европы по боксу среди юношей Михайленко застрелен в Омске

    Tекст: Ирма Каплан

    В одном из частных домов Омска был застрелен 31-летний чемпион Европы среди юношей по боксу Ловари Михайленко, убийцу задержали в Новосибирской области, сообщил Telegram-канал УМВД по Омской области.

    «Предварительно установлено, что фигурант приехал в гости к знакомому. Между ними возник словесный конфликт на почве личной неприязни, подозреваемый достал пистолет и выстрелил хозяину в голову, после чего скрылся на личном автомобиле. Сотрудники полиции оперативно задержали его в этот же день в Новосибирской области», – сказано в посте.

    Полицейские изъяли у фигуранта незарегистрированный пистолет ТТ 1941 года выпуска и пять патронов. С его слов, он приобрел оружие в даркнете.

    В ведомстве уточнили, что следователь Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», подозреваемый доставлен в Омск и заключен под стражу.

    В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что убитый – 31-летний чемпион Европы по боксу среди юношей Ловари Михайленко.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, настоятеля храма Тихвинской иконы Божией Матери в Челябинской области Игоря Ефремова признали виновным в убийстве односельчанина в Аргаяшском райсуде.

    На лыжной базе в Верх-Нейвинском в Свердловской области подростки напали на бывшего тренера сборной России по лыжным гонкам Александра Пятыгина и избили его.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    13 сентября 2025, 03:50 • Новости дня
    Штурмовики ВС России зашли в Купянск по газовым трубам

    @ РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинские Telegram-каналы заявляют, что российские войска зашли в Купянск, используя газовую трубу, причем не первый раз, так как впервые это было в Авдеевке, во второй раз – возле Суджи.

    «Русские построили целую логистическую артерию. Входы в трубу находятся в районе Лимана Первого. Для передвижения в трубе используются специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где разрешается высота. Маршрут до окрестностей Купянска занимает примерно четверо суток, поэтому по дороге сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии», – приводит описание Telegram-канал «Страна».

    Как пишет «Лента.Ру» со ссылкой на канал Deep State, так российские бойцы без серьезных потерь добираются до Радьковки, перемещаются на юг в контролируемый лес и рассредоточиваются в Купянске.

    В российском Telegram-канале «Военная хроника» отметили, что особых  подробностей об операции пока нет.

    «Но судя по тому, что все снова произошло неожиданно для ВСУ, операция была продумана как надо», –  сказано в посте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Луганском краеведческом музее представили уникальную выставку, посвященную участникам операции «Поток», позволившей российским военным освободить Курскую область.

    Российские войска в конце августа взяли в окружение город Купянск в Харьковской области и прорвали оборону украинских войск у Купянска. ВС России 12 сентября  взяли под огневой контроль две ж/д станции близ Купянска.

    13 сентября 2025, 07:42 • Новости дня
    NDR: Прокуратура Германии расследует дело о подарке с мылом и CD из России

    @ ndr.de

    Tекст: Ирма Каплан

    Прокуратура Шверина ведет расследование в отношении предпринимателя из Веббелина, который, предположительно, совершил уголовное преступление, став адресатом посылки с деревянной фигуркой, куском мыла и компакт-диском к Пасхе от знакомого из России.

    Рудольф Дениссен – успешный сельскохоз-бизнесмен из Веббелина получил из прокуратуры Шверина извещение о том, что в его отношении ведется расследование в связи с нарушением закона о внешней торговле и платежах, передает телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk.

    «Я не преступник, это смешно», – заявил Денниссен.

    Он пояснил, что знакомый россиянин из Барнаула отправил ему подарочный набор на Пасху. Немец познакомился с русским, который хорошо говорил по-немецки, много лет назад на сельскохозяйственной ярмарке. Денниссен первым отправил посылку в Россию на Рождество, после чего барнаулец, видимо, «хотел ответить мне тем же», считает предприниматель из ФРГ.

    «Однако посылка от российского знакомого так и не пришла в Веббелин. Почта Лейпцига задержала доставку, а таможня Тауха провела осмотр содержимого посылки и зафиксировала факт отправки: «один кусок мыла, одно деревянное украшение, один компакт-диск». Все товары были включены в санкционный список. Стоимость составляла 2500 рублей, что эквивалентно 26,83 евро. Товары были конфискованы», – сказано в материале.

    В начале июня таможня выяснила, где живет получатель, а прокуратура начала расследование. В ведомстве не делают никаких заявлений, напомнив, что Денниссен имеет право предоставить доказательства своей невиновности.

    Сельхоз-предприниматель же требует от следователей извинений и рассчитывает на прекращение дела.

    «Я хочу получить свой подарок сейчас, ведь он предназначался мне», – заявил он.

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, немецкая газета Berliner Zeitung ответила на обвинения в пророссийской позиции, которые прозвучали со стороны издания Tageszeitung.

    13 сентября 2025, 14:07 • Новости дня
    Каллас: Россия и Китай меняют мировой порядок

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что Китай, Россия, КНДР и Белоруссия якобы меняют мировой порядок.

    «Я вижу, как сейчас меняется миропорядок, и меня это крайне беспокоит», – сказала она в интервью RND, передает ТАСС.

    Каллас обратила внимание на итоги саммита ШОС, состоявшегося в Тяньцзине, где, по ее словам, эти страны стремятся к системе, в которой «власть и сила определяют, кто главный». Глава евродипломатии также добавила, что ЕС может защитить свои интересы, если будет быстрее принимать решения и действовать сплоченно.

    Саммит ШОС прошел в Тяньцзине 31 августа – 1 сентября с участием лидеров более чем 20 государств, включая президента России Владимира Путина. По окончании мероприятия было подписано пятнадцать документов о сотрудничестве, участие приняли представители десяти международных организаций.

    Ранее Путин подчеркивал, что российская сторона не пытается заниматься переустройством мира, новые центры силы возникают естественным образом. Он предсказал многополярность мирового порядка на ближайшие десятилетия.

    13 сентября 2025, 03:10 • Новости дня
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Финляндии Александер Стубб на совместной пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что общается с последним почти каждый день и времени с ним проводит едва ли не больше, чем с супругой, напомнил контекст своего комментария Алексей Пушков.

    «Однако, насколько можно судить, это мало на что влияет: Зеленский по-прежнему не доволен. Стуббу можно посоветовать вернуться к жене», – поиронизировал сенатор в Telegram-канале.

    Совместная пресс-конференция Зеленского и Стубба состоялась 11 сентября по итогам визита Стубба с супругой на Украину. Оба лидера обсуждали безопасность, инвестиции, евроинтеграцию Украины и антироссийские санкции, пишет портал Yle.

    Напомним, ранее Зеленский своими высказываниями заставил поиронизировать официального представителя МИД России Марию Захарову. Она прокомментировала  заявление Зеленского о «победе» Украины, напомнив о песне «Все хорошо, прекрасная маркиза» в исполнении Леонида Утесова.


    13 сентября 2025, 14:45 • Новости дня
    Трамп назвал условие введения новых санкций против России

    Трамп увязал введение новых санкций против России с закупками нефти странами НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести жесткие санкции против России при соблюдении ряда условий.

    Трамп подчеркнул, что такие меры будут возможны только в случае, если все страны НАТО согласятся действовать сообща и полностью прекратят закупать российскую нефть, передает ТАСС.

    В социальной сети Truth Social он обратился к союзникам по альянсу с призывом к единству. «Я готов ввести серьезные санкции против России, если все страны НАТО придут к согласию и начнут действовать сообща и если все страны НАТО прекратят покупать нефть из России», – написал Трамп, назвав свое заявление «посланием всем государствам НАТО и миру».

    Ранее Трамп заявил о готовности к новому этапу санкций против России.

    Накануне он выступил с угрозами «жесткого удара» новыми антироссийскими санкциями.

    На прошлой неделе президент США потребовал от Европы отказаться от покупки российской нефти.

    12 сентября 2025, 22:30 • Новости дня
    Путин ответил кинематографистам о квотах на прокат иностранного кино

    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минкультуры Ольгой Любимовой затронул вопрос о возможном введении квот на прокат зарубежных фильмов, о чем ранее высказывались некоторые кинематографисты.

    «Вот, прокат иностранных фильмов, квоты и так далее. Знаете, да, проблемы эти? Письма пишут наши уважаемые деятели культуры и кино», – приводит ТАСС слова российского лидера.

    Любимова ответила, что фильмы из-за рубежа на российский киноэкран «не спешат возвращаться», однако помощь «российскому кинематографу в этом направлении будет необходима» со временем.

    «То есть вы поддерживаете то, за что бьются наши деятели культуры?» – уточнил Путин, на что министр культуры ответила утвердительно.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, режиссер Егор Кончаловский высказался за ограничение числа американских фильмов в российском прокате и предложил направлять часть их доходов в «Фонд кино».

    До этого режиссер Никита Михалков предложил ввести квоты на западные фильмы и сделать обязательными взносы за их показ в России.

    13 сентября 2025, 15:45 • Новости дня
    Путин открыл четыре станции Троицкой линии метро в Москве
    Путин открыл четыре станции Троицкой линии метро в Москве
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин открыл новые станции метро на Троицкой линии в Москве по видеосвязи.

    В церемонии открытия также участвовал мэр Москвы Сергей Собянин, мероприятие состоялось во время посещения главой государства Национального космического центра, передает ТАСС.

    С вводом в эксплуатацию новых станций завершился первый этап строительства Троицкой линии протяженностью 25,2 километра. На линии теперь функционируют 11 станций, в том числе открытые сегодня «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ».

    В материалах к церемонии отмечается, что развитие Троицкой линии улучшило транспортную доступность для около 1,2 млн москвичей.

    Ранее Путин назвал Москву флагманом движения России вперед. В ходе поздравления глава государства обратился к жителям столицы и всем, кто любит Москву, отметив, что считает ее одним из лучших городов планеты.

    Президент также подчеркнул вклад москвичей в успешное проведение спецоперации.

    12 сентября 2025, 21:16 • Новости дня
    Путин назвал многонациональность основой культурной силы России

    Путин заявил о важности баланса между традициями и открытостью

    Путин назвал многонациональность основой культурной силы России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент подчеркнул роль национальной культуры в развитии страны, отметив значимость взаимодействия с другими культурами и сохранения уникальных ценностей.

    Президент России Владимир Путин заявил на Санкт-Петербургском форуме объединенных культур, что национальная культура может развиваться и обогащаться только во взаимодействии с другими культурами, сообщили в Кремле.

    По его словам, многонациональность с самого начала определила уникальную культурную палитру страны и ее статус великой державы в искусстве, науке и литературе.

    «Мы должны стремиться к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью к тем влияниям, которые способствуют развитию и прогрессу», – подчеркнул президент.

    Путин также отметил, что взаимодействие культур – бесценный дар, позволивший России достичь нынешнего уровня разнообразия и величия в различных сферах творчества и науки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о том, что президент России Владимир Путин примет участие в XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Большинство граждан России отметили исторические достижения страны как главный источник национальной гордости. Владимир Путин в своем обращении 1 сентября уделил особое внимание поддержке педагогов и молодого поколения.

    13 сентября 2025, 18:05 • Новости дня
    Российские бойцы провели день в окопе вместе с ВСУ

    Герой России Мосейко: Российские бойцы провели день в окопе вместе с ВСУ

    Российские бойцы провели день в окопе вместе с ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе ночного штурма российские военнослужащие вместе с украинскими солдатами оказались в одном окопе, где провели целый день до эвакуации.

    Историю необычного столкновения российских и украинских военнослужащих рассказал Герой России Евгений Мосейко в интервью  «Российской газете». По его словам, подразделение российских бойцов ворвалось ночью в окоп, занятый украинскими военными, где начался контактный бой в полной темноте. Некоторым украинским солдатам удалось скрыться, однако утром в укрытии остались двое военнослужащих ВСУ.

    Мосейко отметил, что пленным украинцам оказали первую помощь и предоставили теплую одежду. Все участники событий, как российские, так и украинские военные, провели целый день в одном окопе, ожидая темноты для эвакуации пленных, чтобы избежать риска быть обнаруженными беспилотниками.

    Герой России подчеркнул, что в подобных условиях проявлять агрессию к противнику бессмысленно. «Не поверите, но на передовой нет слепой ненависти друг к другу, как транслируют в соцсетях», – заявил Мосейко.

    Ранее офицеры украинской разведки сдались бойцам России на Запорожском направлении.

    13 сентября 2025, 15:11 • Новости дня
    Путин назвал Москву крепким тылом армии России
    Путин назвал Москву крепким тылом армии России
    @ Михаил Терещенко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, поздравляя жителей столицы с Днем города, подчеркнул вклад москвичей в успешное проведение спецоперации.

    По словам главы государства, десятки тысяч москвичей сражаются на передовой, а более 500 столичных предприятий обеспечивают выпуск критически важной продукции для фронта, передает ТАСС.

    Он отметил, что раненые военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в московских больницах.

    Путин также напомнил, что сотни специалистов из Москвы, включая врачей, работников специальных служб, строителей и управленцев, ежедневно помогают жителям Донбасса и Новороссии.

    «Хотел бы поблагодарить москвичей за вклад в нашу общую, справедливую, праведную борьбу, за готовность сражаться и трудиться во имя Отечества», – подчеркнул он.

    Ранее Путин назвал помощь бойцам СВО обязанностью государства.

    13 сентября 2025, 07:27 • Новости дня
    Минобороны сообщило о 42 уничтоженных над регионами России за ночь БПЛА

    Минобороны сообщило о 42 уничтоженных над регионами России дронах за ночь

    Tекст: Ирма Каплан

    Минобороны в Telegram-канале сообщило о 42 уничтоженных над регионами России за ночь дронами ВСУ.

    «В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 12 сентября до 06.00 мск 13 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 15 дронов уничтожено над территорией Ростовской области, 12 – над Белгородской областью, еще десять БПЛА сбиты над Волгоградской областью.

    Два беспилотника нейтрализованы над Республикой Крым и по одному дрону – над Калужской, Курской и Смоленской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщили об уничтожении девяти самолетных беспилотников на территории Белгородской и Самарской областей в течение трех часов.


    13 сентября 2025, 07:12 • Новости дня
    На свободу вышла Евгения Хасис – соучастница убийства Маркелова и Бабуровой

    На свободу вышла соучастница убийства Маркелова и Бабуровой

    Tекст: Ирма Каплан

    Евгения Хасис, отбывавшая срок по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, покинула мордовскую женскую колонию после 16 лет изоляции, сказано в судебных материалах.

    В материалах суда говорится, что Хасис освободили из мордовской женской исправительной колонии, а конце августа за ней был установлен административный надзор, передает РИА «Новости».

    Евгению Хасис арестовали в ноябре 2009 года по обвинению в соучастии в резонансном убийстве Маркелова, за которое она получила 18 лет заключения.

    Ее гражданский муж Никита Тихонов был приговорен к пожизненному сроку. Как установил суд, пара совершила преступление из мести за антифашистскую деятельность Маркелова.

    В 2022 году Верховный суд России снизил Хасис срок с 18 до 17 лет, исключив обвинение в незаконном обороте оружия по сроку давности.

    Убийство журналистки Бабуровой ей не вменяли, объяснив это «эксцессом» исполнителя, что означает незапланированное убийство свидетеля.

    Напомним, Маркелов и Бабурова были убиты 19 января 2009 года на Пречистенке в центре Москвы, когда выходили с пресс-конференции, выстрелами в упор из пистолета «Браунинг».

    Хасис в показаниях суду изложила историю националистического движения БОРН в России с начала 2000 годов, указала на снабжение его оружием с Украины.

    По этому делу были осуждены Никита Тихонов, приговоренный к пожизненному сроку и его гражданская жена, активистка правозащитной организации «Русский вердикт» Евгения Хасис, получившая 18 лет.

    В декабре 2021 года дело осужденных за убийство адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой Никиты Тихонова и Евгении Хасис отправили на пересмотр в апелляционную инстанцию по решению Верховного суда.

    13 сентября 2025, 04:50 • Новости дня
    Врач Барсегян назвал основную причину потери зубов во взрослом возрасте

    Tекст: Ирма Каплан

    Многие взрослые теряют зубы не из-за кариеса, а по причине скрытого разрушения костной ткани, вызванного иммунной реакцией организма, рассказал кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург и основатель клиники Estetus Севак Барсегян.

    По словам врача, не дырки в зубах становятся причиной того, что здоровые зубы вдруг начинают шататься и выпадать, а пародонтит.

    «Организм, пытаясь создать защитный барьер и изолировать инфекцию, запускает механизм, который приводит к рассасыванию собственной костной ткани вокруг зуба. Получается парадокс: наша иммунная система, борясь за здоровье в целом, жертвует зубом, чтобы остановить распространение инфекции в глубь организма», – раскрыл врач в беседе с «Газетой.Ru» неочевидный механизм подвижности зубов.

    Барсегян объяснил, что все начинается с бактериального налета, который превращается в зубной камень. Если не проводить профессиональную чистку, развивается гингивит, сопровождающийся кровотечением при чистке зубов.

    Настоящая угроза развертывается, когда воспаление проникает глубже – иммунная система организма начинает разрушать собственную кость вокруг зуба.

    К факторам риска он отнес курение, диабет, стресс, однако основной причиной остается недостаточная гигиена полости рта. Симптомами проблем, помимо кровоточивости, являются неприятный запах, оголение шеек зубов и повышенная чувствительность.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ученые института фармации, химии и биологии НИУ «БелГУ» создали пломбу для восстановления эмали и костной ткани. В марте газета ВЗГЛЯД разбиралась со стоматологом, как влияет соблюдения поста на ротовую полость.

    В июле стало известно, что более 90% системных заболеваний в той или иной форме проявляются в полости рта, поэтому стоматологи являются своего рода первой линией обороны на страже здоровья тех, кто регулярно ходит на профилактические осмотры.

  • О газете
