Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.13 комментариев
ЕК предложила заменить замороженные активы России на облигации
Politico: ЕК предложила заменить замороженные активы России на облигации
Европейские чиновники рассматривают вариант замены замороженных российских активов на краткосрочные облигации Евросоюза с нулевым купоном.
Такая схема, по мнению европейских чиновников, позволит создать дополнительный поток финансирования для Киева, при этом технически не прибегая к прямой экспроприации российских средств, сообщает портал argumenti.ru со ссылкой на Politico, передает Ura.Ru.
Согласно плану, российские наличные средства заменят на ценные бумаги Евросоюза с нулевым купоном. Это должно помочь обойти существующие юридические ограничения, которые разрешают изымать только проценты по замороженным активам, но не саму сумму.
Ранее экономист Антон Любич в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что у Брюсселя нет законных оснований для передачи российских замороженных активов Украине, однако он продолжает выдумывать крайне сомнительные схемы для воздействия на местных обывателей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в ЕС активы и не перестанет их защищать.