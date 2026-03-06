ВСУ заранее спланировали атаку на людей у магазина в Алешках

Tекст: Вера Басилая

ВСУ заранее знали о большом скоплении мирных жителей у продовольственного магазина в Алешках Херсонской области и нанесли удар именно в момент его открытия, сообщает RT со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Беспилотник ВСУ взорвался перед небольшой площадью у магазина, где собрались десятки жителей.

Источник отметил, что Алешки располагаются на линии боевого соприкосновения, где сохраняется крайне сложная оперативная обстановка: регулярно летают дроны, а дороги и подъезды к ним минируются. Он объяснил, что из-за перебоев в работе магазинов, жители стараются приходить за продуктами, когда появляется возможность, что и было известно украинской стороне.

По словам собеседника, в районе удара ВСУ отсутствуют какие-либо военные объекты – вокруг располагается только гражданская инфраструктура.

Ранее в Алешках Херсонской области дроны атаковали людей у продуктового магазина. В результате атаки погибли два человека. Еще 12 человек получили ранения.