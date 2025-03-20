Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.5 комментариев
В Совфеде предложили обнулить НДПИ на добычу редкоземельных металлов
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову обнулить на 15 лет налог на редкие металлы.
Кутепов направил письмо Мантурову. В письме содержится предложение обнулить на 15 лет ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для руд всех редких металлов, указанных в Налоговом кодексе РФ, передает ТАСС.
В частности, предложение касается руд титана, вольфрама и циркония. «Предлагается обнулить ставку НДПИ и сохранить остальные стимулирующие коэффициенты для руд всех редких металлов, указанных в Налоговом кодексе РФ, в том числе для руд титана, вольфрама, циркония; зафиксировать данные условия на 15 лет с гарантией обеспечения условий, не допускающих нарушений указанных гарантий со стороны государства», – говорится в письме.
Ранее глава Минфина России Антон Силуанов объяснил, что корректировка НДПИ на добычу газа обусловлена изменившимися условиями в условиях снижения ресурсов у Газпрома и увеличения инвестиционных потребностей для строительства газопроводов.