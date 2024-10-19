Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.10 комментариев
Силуанов объяснил необходимость корректировки НДПИ на добычу газа в России
Глава Минфина России Антон Силуанов объяснил, что корректировка НДПИ на добычу газа обусловлена изменившимися условиями в условиях снижения ресурсов у «Газпрома» и увеличения инвестиционных потребностей для строительства газопроводов.
По его словам, корректировка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ вызвана изменением рыночной ситуации, передает РИА «Новости».
Силуанов отметил, что ресурсы «Газпрома» сократились, что, в свою очередь, увеличило инвестиционные потребности компании для строительства новых газопроводов.
«Мы видим, что для реализации необходимых инвестиционных проектов «Газпрому» требуется поддержка, и отмена дополнительных обязательств по НДПИ поможет в этом», – отметил министр.
По его словам, Минфин уже предусматривает снижение поступлений от НДПИ на газ на 600 миллиардов рублей в 2025-2026 годах.
Кроме того, в 2025 году бюджет недополучит 550 млрд, а в 2026 – 50 млрд рублей. Эти изменения позволят обеспечить финансирование инвестиционной программы «Газпрома» без дополнительных нагрузок на компанию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российское правительство стремится уменьшить зависимость страны от нефтяных и газовых доходов за счет усиления внутренней экономики.