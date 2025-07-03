Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.3 комментария
Пострадавшего при нападении в Шереметьево мальчика перевели в общее отделение
Находившийся в реанимации двухлетний ребенок, пострадавший при нападении мужчины в аэропорту Шереметьево, помещен в общее отделение, сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьев.
Состояние мальчика, которого бросили на пол в аэропорту Шереметьево, стало стабильным, заявил Воробьев, передает ТАСС.
Ребенок был переведен из реанимации в общее отделение, где находится в контакте с матерью. Он уже реагирует на речь.
Мальчик выполняет простые инструкции и постепенно отходит от зондового питания.
Губернатор также добавил, что мальчик уже может присаживаться с поддержкой.
Врачи продолжают плановую терапию для дальнейшего восстановления малыша.
Ранее сообщалось, что пострадавший в Шереметьево мальчик из афганской семьи. Напавшего на него арестовали.