Установлено гражданство брошенного на пол в Шереметьеве ребенка

Пострадавший в Шереметьеве ребенок оказался гражданином Афганистана

Tекст: Евгения Караваева

Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что мальчик, по данным российского МИД, является гражданином Афганистана, несмотря на появившиеся ранее в СМИ утверждения о его иранском гражданстве, передает ТАСС.

Дипломат отметил: «Мы сразу же сделали запрос в МИД РФ, чтобы узнать, гражданином какой страны является ни в чем не повинный ребенок. Потому что была информация, что он гражданин Ирана. Друзья из российского МИД сказали, что изучили этот вопрос и это дело относится к Афганистану, а невинный ребенок, который был брошен на пол таким образом и сейчас находится в коме, по всей видимости, из афганской семьи».

В тот же день российские правоохранительные органы провели необходимое расследование. Было установлено, что пострадавший мальчик летел рейсом из Афганистана в Москву.

По данным следствия, 23 июня в аэропорту Шереметьево мужчина в состоянии наркотического опьянения напал на чужого двухлетнего ребенка, поднял его и бросил на пол. В результате мальчик доставлен в больницу. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.