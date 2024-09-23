Опрос: Две трети российских подростков негативно относятся к вредным привычкам

Tекст: Дарья Григоренко

Презентация результатов исследования «Изучение поведения детей и подростков Российской Федерации» в контексте ведения безопасного образа жизни» состоялась 23 сентября в Москве. Исследование, проведенное «Социологической клиникой прикладных исследований» СПбГУ при поддержке благотворительного фонда «Страна для детей», охватило более 35 тыс. подростков со всей страны, говорится в сообщении на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова отметила позитивную динамику в отношении вредных привычек среди молодежи. «Отрадно, что большинство подростков негативно относятся к курению и употреблению запрещенных веществ», – подчеркнула она. Однако, по ее словам, необходимо продолжать работу по недопущению продажи табачных изделий и алкоголя несовершеннолетним, а также по профилактике употребления наркотиков.

Одним из ключевых выводов исследования стало то, что менее половины подростков занимаются спортом и посещают кружки. «Только две пятых подростков занимаются спортом (37,8%), посещают кружки и секции (37,6%). При этом треть подростков отметила недоступность специальных учреждений или инфраструктуры в их населенном пункте. Мы видим, что запрос на повышение доступности спортивной и досуговой инфраструктуры у подростков есть», – подчеркнула Львова-Белова.

Также исследование затронуло тему подростковой занятости. Около 17,8% опрошенных подростков работают, при этом половина из них оценила свои условия труда как безопасные. Однако более 41% подростков работают неофициально, рассказала она.

Доцент кафедры прикладной и отраслевой социологии Санкт-Петербургского государственного университета Майя Русакова отметила, что современные подростки более сознательны в вопросах здоровья и экологии. «Подростки больше думают о здоровье, о спорте. Наша задача с вами скорее больше создать условия для того, чтобы они могли это в принципе реализовать», – сказала она.

По результатам исследования, у подростков существует острая потребность в подростковых клубах и пространствах для проведения досуга. «Мы спрашивали, где они проводят свободное время. Целый набор лавочек, остановок, еще каких-то мест, которые не предусматривают полезного досуга. Поэтому потребность в подростковых пространствах очень большая, и подростки это совершенно четко отмечают», – сообщила эксперт.

Также, согласно исследованию, современные подростки много времени проводят наедине с собой. Исследователи выделяют такое времяпрепровождения в новую форму досуга. Кроме того, медицинские организации пользуются наибольшим доверием среди молодежи. Полученные данные позволят определить приоритетные направления для дальнейшей реализации стратегической программы «Подростки России» и будут представлены широкой аудитории.