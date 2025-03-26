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Суд в Эстонии приговорил россиянина к 15 годам за госизмену
Эстонский суд приговорил Андрея Макарова к 15 годам тюрьмы по обвинению в госизмене из-за передачи РФ данных о передвижениях военной техники в Латвии, а также в поджогах и слежке за гражданином России в Литве.
Гражданин России и Эстонии Андрей Макаров был приговорен эстонским судом к 15 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, пишет ТАСС. По данным национального гостелерадио ERR, Макаров обвинен в фиксации передвижения военной техники в Латвии и передаче информации России. Кроме того, ему вменяются поджоги и слежка за гражданином России, проживающим в Литве.
ERR подчеркивает, что решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Тартуский уездный суд отказал в условно-досрочном освобождении гражданину Эстонии Илье Тихановскому, осужденному за шпионаж в пользу России. Эстонский суд приговорил бывшего профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова к шести годам и трем месяцам лишения свободы. Эстонский политик оказался в тюрьме за попытку понять ситуацию в Донбассе.