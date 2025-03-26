Суд в Эстонии приговорил россиянина к 15 годам за госизмену

Tекст: Дмитрий Зубарев

Гражданин России и Эстонии Андрей Макаров был приговорен эстонским судом к 15 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, пишет ТАСС. По данным национального гостелерадио ERR, Макаров обвинен в фиксации передвижения военной техники в Латвии и передаче информации России. Кроме того, ему вменяются поджоги и слежка за гражданином России, проживающим в Литве.

ERR подчеркивает, что решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тартуский уездный суд отказал в условно-досрочном освобождении гражданину Эстонии Илье Тихановскому, осужденному за шпионаж в пользу России. Эстонский суд приговорил бывшего профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова к шести годам и трем месяцам лишения свободы. Эстонский политик оказался в тюрьме за попытку понять ситуацию в Донбассе.