Белоусов вручил звезды Героев России участникам СВО

Белоусов наградил отличившихся участников СВО медалями «Золотая Звезда»

Tекст: Елизавета Шишкова

Министр обороны Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» удостоенным звания Героев России военнослужащим, сообщили в Минобороны России. Награды получили участники СВО, проявившие мужество и героизм при выполнении боевых задач.

Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность присяге, отметив: «уверен, что вы и впредь будете достойно исполнять свой воинский и служебный долг».

Глава военного ведомства поздравил награжденных с наступающим Днем Победы, пожелал крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо Отечества.

Ранее Белоусов и руководители делегаций иностранных военных ведомств возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.