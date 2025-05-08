Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.3 комментария
Белоусов вручил звезды Героев России участникам СВО
Белоусов наградил отличившихся участников СВО медалями «Золотая Звезда»
Министр обороны Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» военным, проявившим особое мужество и героизм во время спецоперации на Украине.
Министр обороны Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» удостоенным звания Героев России военнослужащим, сообщили в Минобороны России. Награды получили участники СВО, проявившие мужество и героизм при выполнении боевых задач.
Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность присяге, отметив: «уверен, что вы и впредь будете достойно исполнять свой воинский и служебный долг».
Глава военного ведомства поздравил награжденных с наступающим Днем Победы, пожелал крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо Отечества.
Ранее Белоусов и руководители делегаций иностранных военных ведомств возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.