Путин назвал МГУ символом России

Путин: МГУ стал символом России и признан в мире

Tекст: Вера Басилая

«Поздравляю вас с большим, знаменательным событием – 270-летием основания Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. Его создание – важнейшая веха в истории нашей государственности и, конечно, в летописи всей отечественной системы университетского образования, которая по праву является гордостью и достоянием всей страны», – говорится в телеграмме на сайте Кремля.

В своем поздравлении Путин подчеркнул, что МГУ остается флагманом российской высшей школы, воплощая ее лучшие традиции и достигая новых высот. Он отметил, что университет завоевал авторитет и признание в международном сообществе, став символом России.

Президент выделил особую роль профессорско-преподавательского состава МГУ, среди воспитанников которого множество выдающихся ученых, деятелей культуры и государственных деятелей. Путин выразил уверенность, что бережное отношение к наследию, внедрение передовых программ и реализация международных проектов позволят университету и в будущем оставаться лидером.

В заключение Путин пожелал преподавателям и студентам МГУ продолжать двигаться вперед и достигать успехов, принося пользу народу и Отечеству.

Ранее Путин вручил коллективу МГУ орден «За доблестный труд», а также посетил Музей истории МГУ в преддверии Татьяниного дня и 270-летия вуза.