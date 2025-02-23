Перезахоронение Неизвестного солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…0 комментариев
Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем защитника Отечества
Путин: Воины России мужественно сражаются за правду и справедливость
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул мужество и подвиги российских воинов в поздравительном письме патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с Днем защитника Отечества.
Письмо опубликовано на сайте РПЦ. Путин отметил, что этот праздник является символом уважения народа к победам и ратным подвигам предков, передает РИА «Новости».
«Этот праздник всегда торжественно отмечается в нашей стране как символ безграничного уважения народа к победам и ратным подвигам наших предков. Такая нерушимая связь исторических традиций преданного служения Отчизне, искренняя любовь к отчему дому сегодня вдохновляют воинов России, которые мужественно сражаются за правду и справедливость, за свободу и независимость Родины», – подчеркнул глава государства.
Ранее российский лидер заявил, что обеспечение реальных потребностей войск, участвующих в специальной военной операции, входит в число безусловных приоритетов российских властей.
Напомним, Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных сил с Днем защитника Отечества, направив особые слова поздравления участникам СВО.