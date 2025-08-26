  • Новость часаБудапешт приравнял удары по «Дружбе» к нападению на Венгрию
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не стоит играть во всевидящее Око

    Работники спецслужб, которые предотвращают теракты и сохраняют человеческие жизни, достойны нашей благодарности и уважения. Но обожествлять государство и его спецслужбы было бы грубой ересью.

    Анатолий Торохов Анатолий Торохов Россия масштабирует экспорт технологий в Большую Евразию

    В последние годы российский автопром последовательно тестирует и масштабирует модели локализации за рубежом – Казахстан («Газель», «Урал», «КамАЗ»), Узбекистан («КамАЗ»), Египет (Lada Granta), Куба («УАЗ»). А на днях объявлено о локализации автомобилей «АвтоВАЗ» в Киргизии.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что мешает встрече Путина и Зеленского

    Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».

    26 августа 2025, 09:17 • Новости дня

    NYT: Тарифы Трампа ускорили снижение влияния США в мире

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Введение новых пошлин на товары из 185 стран и территорий приводит к тому, что Бразилия и Индия ищут альтернативных партнеров для экспорта, снижая зависимость от США, пишет The New York Times (NYT).

    Тарифная политика президента США Дональда Трампа не приведет к восстановлению американского влияния на мировой арене, а напротив, лишь ускорит его снижение, сообщает ТАСС со ссылкой на материал газеты The New York Times. Авторы статьи подчеркивают, что «тарифы Трампа учат другие страны, что зависимость от Америки опасна».

    The New York Times отмечает, что если Европа, Южная Корея и Япония в целом согласились на требования Белого дома, то такие крупные развивающиеся экономики, как Бразилия и Индия, не намерены поддаваться давлению Вашингтона. Согласно публикации, бразильские экспортеры начали активно развивать связи с компаниями из Африки, Ближнего Востока, Европы и Юго-Восточной Азии, а индийские компании ускорили получение разрешений на экспорт в другие страны.

    Газета указывает, что если Бразилии и Индии удастся адаптироваться к новой тарифной политике США, это станет примером для других государств и подтолкнет их к созданию собственных стратегий минимизации рисков, связанных с американскими пошлинами. The New York Times прогнозирует, что число стран, стремящихся снизить экономическую зависимость от Вашингтона, в ближайшие годы будет только расти.

    Напомним, что 2 апреля Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий, а позднее неоднократно менял тарифные ставки в отношении ряда государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил о введении 30%-ных пошлин на товары из Евросоюза и Мексики. Евросоюз готовит ответные меры на тарифы США и надеется на возможность сделки. Глава Еврокомиссии заявила о риске разрыва поставок между США и Евросоюзом.

    23 августа 2025, 17:16 • Новости дня
    В Венгрии раскрыли план Трампа по Украине

    Венгерский политолог Кошкович: Трамп хочет вывести США из конфликта на Украине

    В Венгрии раскрыли план Трампа по Украине
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главным приоритетом президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования ситуации на Украине остается стремление вывести США из затяжного опосредованного конфликта, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

    Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Дональд Трамп стремится вывести США из опосредованного конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Кошкович отметил в своей публикации на платформе Х, что уже на следующей неделе могут произойти значительные изменения в политике Трампа, что вызовет широкий общественный резонанс.

    «Люди будут в восторге, заголовки газет будут кричать об этом. Сохраняйте спокойствие и помните: его главная цель – вытащить свою страну из бессмысленной опосредованной войны», – считает аналитик.

    Аналитик также выделил, что для Трампа принцип «Америка прежде всего» остается приоритетом, а все остальные действия рассматривались им как средства достижения этой цели.

    Трамп заявил, что не ожидает победы одной из сторон в конфликте на Украине без перехода в наступление.

    Трамп отметил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    The Guardian объяснила, почему Трамп решил отойти от урегулирования ситуации на Украине.

    23 августа 2025, 15:39 • Новости дня
    В США объяснили пост Трампа об «интересных временах» для Украины

    NBC: Трамп призвал Киев согласиться на условия Москвы по Украине

    В США объяснили пост Трампа об «интересных временах» для Украины
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп дал понять, что прекращение конфликта на Украине возможно только при согласии Киева на условия Москвы, поскольку Украина преимущественно обороняется.

    Трамп дал понять, что Киев должен принять условия Москвы для урегулирования конфликта на Украине, передает РИА «Новости». Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на публикацию Трампа в социальной сети Truth Social от 21 августа.

    Политик написал, что ожидает «интересные времена» в конфликте на Украине, не раскрывая подробностей.

    NBC также напомнил, что в своем посту в четверг Трамп отметил: «так как Украина в основном обороняется, ей сложно победить Россию». По словам неназванного чиновника Белого дома, это заявление Трампа было сигналом о том, что Киеву придется согласиться на сделку в большей степени на условиях России.

    Ранее Трамп заявил, что не ожидает победы одной из сторон в конфликте на Украине без перехода в наступление и пообещал «интересные времена».

    Трамп отметил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    25 августа 2025, 19:56 • Видео
    Все уловки Зеленского по Донбассу

    Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Киев отказался выполнять ключевое условие России по Донбассу и придумал для этого кучу отговорок. Разберем их все.

    24 августа 2025, 05:52 • Новости дня
    США одобрили продажу Украине 3350 ракет ERAM за деньги ЕС

    WSJ узнала об одобрении в США продажи 3350 дальнобойных ракет Киеву за деньги ЕС

    США одобрили продажу Украине 3350 ракет ERAM за деньги ЕС
    @ Public domain

    Tекст: Ирма Каплан

    Администрация американского президента Дональда Трампа одобрила продажу 3350 ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM) с дальностью полета до 450 км для Украины, которые оплатят страны Евросоюза и поступят Киеву в течение шести недель.

    Для применения новых ракет Украине потребуется разрешение Пентагона, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

    По данным издания, стоимость этого пакета военной помощи 850 млн. долларов, большую часть которой выделили европейские страны, уточняет ТАСС, отметив, что WSJ не уточняет полный состав пакета военпомощи.

    В любом случае его одобрение отложено до итогов встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским.

    Напомним, WSJ раскрыла, как Пентагон несколько месяцев не позволяет Украине использовать дальнобойное оружие.

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп  пообещал Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США. При этом глава киевского режима Зеленский призвал к нанесению дальнобойных ударов по России, чтобы «разрушить логистику» ее военных.

    В августе групповые удары по критической инфраструктуре украинского военно-промышленного комплекса позволили предотвратить производство ракетного оружия, которое могло бы бить вглубь России, сообщили в Минобороны страны.

    24 августа 2025, 04:27 • Новости дня
    WSJ: Пентагон блокирует использование Украиной дальнобойного оружия
    WSJ: Пентагон блокирует использование Украиной дальнобойного оружия
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Пентагон несколько месяцев не позволяет Украине использовать дальнобойное оружие, сообщили источники WSJ.

    «Пентагон уже несколько месяцев блокирует использование Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России, заявили официальные лица США, что ограничивает возможности Киева использовать мощное оружие в борьбе с  Москвой», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Газета уточняет, что процедура одобрения на высоком уровне Министерством обороны, о которой еще не сообщалось, не позволяет Украине запускать любые американские тактические ракетные комплексы большой дальности (ATACMS) по целям на территории России с конца весны.

    «Как минимум один раз Украина пыталась применить ATACMS по цели на территории России, но получила запрет на подобное», – сообщили WSJ два официальных лица.

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп пообещал  Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский призвал к нанесению дальнобойных ударов по России, чтобы «разрушить логистику» ее военных.

    В августе групповые удары по критической инфраструктуре украинского военно-промышленного комплекса позволили предотвратить производство ракетного оружия, которое могло бы бить вглубь России, сообщили в Минобороны страны.

    24 августа 2025, 16:48 • Новости дня
    Лавров обвинил Украину и Европу в попытках исказить переговоры Путина и Трампа

    Лавров: Украина и Европа пытаются исказить переговоры Путина и Трампа

    Лавров обвинил Украину и Европу в попытках исказить переговоры Путина и Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские и европейские политики стремятся представить в искаженном свете переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    В интервью телеканалу NBC Лавров подчеркнул, что особое внимание западные политики уделяют вопросу гарантий безопасности, представляя итоги переговоров в Анкоридже в выгодном для себя свете, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что Владимир Зеленский делает акцент на желании провести встречу с российским президентом, используя при этом элементы театральности и не заботясь о содержательной стороне вопроса.

    Ранее Лавров сообщил, что Путин готов провести встречу с Зеленским, если на ней действительно будет обсуждаться президентская повестка.

    Министр выразил надежду на срыв попыток Запада нарушить переговоры по Украине.

    25 августа 2025, 10:34 • Новости дня
    Нацгвардия США начала патрулировать Вашингтон с огнестрельным оружием
    Нацгвардия США начала патрулировать Вашингтон с огнестрельным оружием
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице США военнослужащие национальной гвардии приступили к патрулированию улиц с огнестрельным оружием, большинство из них вооружены табельным оружием, пишет NBC News.

    Большая часть военных ходят с пистолетами М17, небольшое число несет службы с винтовками М4, сообщает NBC News.

    Разрешение на ношение оружия было выдано для защиты жизни и только в случае непосредственной угрозы, подчеркнули в федеральной оперативной группе.

    В воскресенье вечером вооруженные военнослужащие с нашивками военной полиции были замечены на патрулировании в районе Чайнатаун. Решение об усилении вооруженного присутствия принял глава Пентагона Пит Хегсет, ранее гвардейцы работали без оружия, помогая в патрулировании и регулировании дорожного движения.

    Рассматривается запрос полиции на увеличение присутствия гвардейцев в метро к началу учебного года. В армии отметили, что военнослужащие проходят регулярную подготовку и квалификацию по обращению с оружием.

    Представитель Белого дома пояснил, что национальная гвардия не занимается арестами, а только обеспечивает безопасность объектов и поддержку полиции при задержаниях.

    В Вашингтоне сейчас находятся более 2,2 тыс. гвардейцев и летчиков, большинство из которых прибыли из других штатов для реализации инициативы президента США Дональда Трампа по борьбе с преступностью и бездомностью.

    Примерно 60% всех патрулирующих прибыли из других регионов после распоряжения республиканских губернаторов, а больше всего бойцов направил губернатор Западной Виргинии Патрик Моррисси. Демократы критикуют эти действия, считая их политизированными, а Трамп продолжает угрожать вводом войск и в другие города.

    Напомним, президент США Дональд Трамп направил в Вашингтон национальную гвардию и ввел прямой федеральный контроль над местной полицией.

    До этого Трамп заявлял о своем намерении лично патрулировать улицы Вашингтона совместно с полицией и военными.

    23 августа 2025, 22:45 • Новости дня
    Newsweek сообщил о «необычном» полете над Гренландией «самолета Судного дня»

    Tекст: Ирма Каплан

    Называемый «самолетом Судного дня» американский E-6B Mercury, способный поддерживать связь с подводными лодками и оснащенными ядерным оружием, был замечен вблизи Гренландии, пишет Newsweek.

    Военно-морские силы США подтвердили 21 августа развертывание воздушного командного пункта E-6B, также известного как «Меркурий», на космической базе Питуффик в Гренландии для проведения «рутинных операций» и учений с атомными подводными лодками в Тихом и Атлантическом океанах.

    «Военно-морские стратегические силы проводят глобальные операции в координации с боевыми командованиями, службами, союзниками и странами-партнерами, даже на Крайнем Севере», – заявил журналу Newsweek представитель Подводных сил США командующий Джейсон Фишер

    В статье говорится, что столкнувшись с растущим присутствием России и Китая в Арктике, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял об интересе к  приобретению Гренландии, самоуправляющейся территории союзной Дании по НАТО, ссылаясь на «национальную и международную безопасность».

    Newsweek указывает на то, что самолет E-6B в Гренландии появился после  заявления Трампа ранее в этом месяце о том, что две атомные подводные лодки были размещены в «соответствующих регионах» на фоне «провокационных заявлений», сделанных зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрием Медведевым в соцсетях.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, между Дональдом Трампом и Дмитрием Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки».

    Позже стало известно, что система стратегического управления «Мертвая рука», которую упомянул Медведев в ответе Трампу, предназначена для ответного ядерного удара даже при уничтожении командных пунктов.

    23 августа 2025, 17:04 • Новости дня
    CNN: Трамп часто общается с женой, несмотря на ее редкие появления

    Tекст: Вера Басилая

    Несмотря на то, что первая леди Мелания Трамп появляется на публике реже прежнего, ее регулярные личные советы и общение с Дональдом Трампом остаются важной поддержкой для президента США, сообщает телеканал CNN.

    Президент США Дональд Трамп поддерживает регулярное общение со своей супругой Меланией, хотя она нечасто выходила в свет. По данным CNN, за этот президентский срок Мелания появлялась на публике только 19 дней, в то время как за аналогичный период предыдущего срока она делала это 40 раз, передает РИА «Новости».

    Телеканал отмечает, что Мелания Трамп часто поддерживала связь с мужем с помощью сообщений и звонков в течение дня. Один из источников сообщил CNN: «Трамп прислушивается к мнению супруги и регулярно советуется с ней».

    В конце июля газета Independent сообщала, что при формировании позиции по международным конфликтам Трамп полагается на информацию из телевидения и советы жены.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Мелания Трамп придерживается нейтральных взглядов на украинский конфликт и желает прекращения гибели людей.

    До этого СМИ писали, что супруга президента США Мелания Трамп появляется в Белом доме крайне редко после инаугурации мужа и избегает участия в официальных мероприятиях.

    СМИ писали, что Мелания Трамп предпочитает проводить большую часть времени во Флориде среди друзей и в Нью-Йорке, где их сын Бэррон учится в университете.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему первую леди США Меланию Трамп называют самым успешным лоббистом.

    24 августа 2025, 12:12 • Новости дня
    Маркетплейсы начали продавать футболки с фото встречи Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    На маркетплейсах появились футболки с фотографией рукопожатия президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа во время их встречи на Аляске.

    Стоимость такого сувенирного изделия составляет около 800 рублей, передает РИА «Новости».

    Кроме того, пользователи могут приобрести термонаклейки с аналогичным изображением для самостоятельного нанесения на одежду. Другой вариант сувенирной продукции – интерьерная картина с фотопечатью президентов, идущих по красной дорожке от самолета. Цена такой картины составляет 1150 рублей.

    Ранее Трамп показал фотографию с саммита на Аляске, на которой Путин «получился хорошо», а он сам – «нормально».

    Глава МИД Сергей Лавров спровоцировал шопинг-бум на свитеры с символикой СССР.

    25 августа 2025, 20:48 • Новости дня
    Трамп выразил намерение провести встречу с Ким Чен Ыном

    Трамп выразил намерение провести встречу с Ким Чен Ыном в 2025 году

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что рассчитывает организовать личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в течение текущего года.

    О желании президента США Дональда Трампа встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном стало известно на встрече с президентом Республики Корея Ли Чжэ Меном в Белом доме, передает ТАСС.

    Глава американской администрации ответил на прямой вопрос журналистов о возможной встрече с северокорейским лидером уже в 2025 году.

    Трамп заявил: «Однако я бы хотел встретиться с ним в нынешнем году».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт объяснил опасения Трампа из-за дружбы России и Китая.

    Северокорейский лидер заявил в годовщину перемирия в Корейской войне о том, что страна добьется победы в «антиимпералистических и антиамериканских» сражениях.

    25 августа 2025, 21:05 • Новости дня
    Трамп признался, что не знает о возможности встречи Путина и Зеленского

    Трамп заявил, что сроки переговоров Путина и Зеленского зависят от них

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский лидер допустил, что встреча между российским и украинским президентами может не состояться, отметив самостоятельность сторон в принятии решений.

    Президент США Дональд Трамп признал, что не знает, состоится ли встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    «Я не знаю, встретятся ли они. Может, встретятся, может, нет», – сказал Трамп во время беседы с южнокорейским коллегой Ли Чжэ Меном в Белом доме.

    Он отметил, что желание сторон участвовать в переговорах должно быть их собственным решением: «Они хотели бы, чтобы на встрече был я. Я сказал: «Вы, ребята, должны это решить. Это ваше дело. Это не касается нас», – подчеркнул Трамп.

    Трамп также выразил уверенность, что конфликт на Украине будет урегулирован. По его словам, сроки и возможность встречи зависят исключительно от Путина и Зеленского: «Это зависит от них. Для танго нужны двое».

    Говоря о гипотетической трехсторонней встрече с участием России, США и Украины, он предположил, что сначала двум лидерам стоит встретиться между собой, чтобы приблизиться к заключению сделки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский эксперт считал, что Дональд Трамп будет готов к возобновлению деловых и дипломатических переговоров с Россией без учета украинского вопроса.

    Владимир Зеленский планировал обсудить варианты организации переговоров с российской стороной в ходе консультаций с представителями администрации США на этой неделе.

    Встреча Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным может состояться только при предварительном достижении консенсуса по ключевым аспектам украинского конфликта.

    25 августа 2025, 23:36 • Новости дня
    Трамп заявил о пристальном изучении США «войны беспилотников» на Украине
    Трамп заявил о пристальном изучении США «войны беспилотников» на Украине
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные специалисты внимательно анализируют боевые действия на Украине, в которых широко используются беспилотные летательные аппараты, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что такого масштаба вооруженный конфликт не происходил со времен Второй мировой войны, отметив особенности применения современных дронов, передает ТАСС.

    «Это совершенно новый вид боевых действий. Это боевые действия с применением беспилотников. Это война беспилотников», – сказал он. По словам американского лидера, «войны беспилотников раньше не было», и минобороны США тщательно изучает происходящее. Трамп отметил, что министр обороны Пит Хегсет и другие специалисты уделяют особое внимание анализу этой формы конфликта. «Это совершенно новый вид войны», – добавил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский, по данным Financial Times, обсуждал с Соединенными Штатами совместную программу по производству дронов, часть проектов планируется реализовать на американских предприятиях. Зеленский заявил о предложенной США программе, предусматривающей выпуск 10 млн дронов ежегодно.

    Когда закончится СВО?





    25 августа 2025, 20:32 • Новости дня
    Трамп предложил провести саммит между Северной и Южной Кореей

    Трамп выдвинул идею саммита лидеров КНДР и Южной Кореи

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп предложил на встрече с южнокорейским лидером обсудить возможность организации нового саммита между КНДР и Южной Кореей.

    Президент США Дональд Трамп предложил идею проведения саммита между КНДР и Южной Кореей, сообщает РИА «Новости». Такое заявление он сделал во время переговоров с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном в Вашингтоне.

    Трамп отметил, что между сторонами уже состоялись два саммита, и подчеркнул возникающие положительные изменения в отношениях.

    По его словам, «у нас было два саммита, но мы стали очень дружелюбными... И так бы не произошло, если бы Хиллари Клинтон выиграла выборы – это было бы катастрофой».

    Американский лидер подчеркнул, что рассчитывает на прогресс в переговорах между Севером и Югом, добавив, что Ли Чжэ Мен более склонен к диалогу по сравнению с прежними южнокорейскими руководителями. Трамп заявил, что рассчитывает совместно работать над организацией саммита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сестра лидера КНДР Ким Е Чжон заявила, что власти Южной Кореи под прикрытием мира продолжают враждебную политику и участвуют в совместных военных учениях с США.

    Ким Е Чжон назвала Южную Корею «самым враждебным государством» и усомнилась в искренности мирных инициатив Сеула. В своем заявлении Ким Е Чжон отметила, что между Пхеньяном и Сеулом больше нет точек соприкосновения.

    25 августа 2025, 10:39 • Новости дня
    Трамп пригрозил лишить лицензий каналы NBC и ABC

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы отзыв лицензий у телеканалов NBC и ABC из-за их «лжи и предвзятости», а также угрозы демократии, сообщает Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на телеканалы NBC и ABC, назвав их «двумя худшими и наиболее предвзятыми сетями в истории», передает Bloomberg.

    Трамп написал в Truth Social, что 97% новостей о нем в этих СМИ имеют негативный характер, несмотря на высокую популярность и успешные восемь месяцев его президентства.

    Трамп заявил: «Если это так, то они фактически являются частью Демократической партии и должны, по мнению многих, лишиться лицензий Федеральной комиссии по связи (FCC). Я был бы полностью за это, потому что они настолько предвзяты и лживы, что представляют реальную угрозу нашей демократии».

    FCC выдает лицензии владельцам телеканалов, которые подлежат регулярному продлению. В последнее время глава FCC Брэндан Карр начал расследования в отношении программ Comcast по вопросам разнообразия и связей NBC с региональными филиалами.

    Трамп ранее уже выступал с подобной критикой: в 2017 году он предложил рассмотреть возможность отзыва лицензий у NBC после публикации материала о его якобы инициативе по увеличению ядерного арсенала США, что он отрицал.

    Согласно свежему опросу The Economist/YouGov, деятельность Трампа одобряют 40% американцев, а 56% респондентов относятся к его президентству негативно.

    Ранее CBS принял решение закрыть «Позднее шоу» с ведущим Стивеном Кольбером, который критиковал Дональда Трампа.

    Paramount Global ранее согласился выплатить 16 млн долларов для прекращения суда по иску Трампа о вмешательстве в выборы 2024 года.

    Дональд Трамп пригрозил лишить CBS лицензии из-за освещения ситуации на Украине и вопроса о Гренландии.

    26 августа 2025, 01:39 • Новости дня
    Трамп подписал указ против сожжения флага США

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который предписывает министерству юстиции и другим властям страны расследовать случаи сожжения флага и, если есть основания, привлекать виновных к ответственности.

    Согласно документу, минюст должен придавать приоритет максимально возможному применению уголовного и гражданского законодательства в отношении осквернения флага, если такие действия нарушают законы и не подпадают под защиту свободы слова, передает ТАСС.

    Указ предусматривает возможность проверки, связано ли сожжение флага с провокацией насилия или беспорядков. В документе отмечено, что такие действия часто используются иностранными гражданами для запугивания американцев и угроз насилием по национальному признаку. В таких случаях власти смогут депортировать виновных из США или вводить против них визовые ограничения.

    «Если вы сжигаете флаг, вас ждет один год тюремного заключения. Никакого досрочного освобождения, ничего подобного», – заявил Трамп при подписании указа. Он выразил уверенность, что после введения этих мер случаи сожжения флага прекратятся.

    Глава минюста США Пэм Бонди добавила, что ведомство исполнит положения указа, не нарушая положения первой поправки к Конституции США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд США в 1989 году принял решение, признающее сжигание флага формой политического выражения. Запрет на сжигание флага оказался невозможен из-за защиты, предоставляемой первой поправкой Конституции.

    США начали ледокольную гонку с Россией

США со своими союзниками начали строительство ледокола на финской верфи, которая ранее принадлежала России и производила суда именно для нашей страны. Теперь США используют ее, чтобы ликвидировать отставание. Вашингтон хочет вдвое больший флот судов ледового класса, чем у России, хотя пока имеет на руках один-единственный старенький ледокол 1976 года. У Китая шансов догнать Россию, кажется, больше.

    Зеленский имитирует поднятие на вилы для отказа от мира

Украинский неонацист Сергей Стерненко пригрозил смертью Владимиру Зеленскому, если тот согласится вывести ВСУ с территории Донбасса. Его слова прозвучали на фоне неоднократных заявлений Банковой о неготовности идти на территориальные уступки при заключении мирного соглашения с Россией. По мнению экспертов, офис Зеленского решил разыграть спектакль, который должен помочь ему сорвать переговоры.

    «Заткнись, черноморцы не сдаются!». Как маленький корабль совершил большой подвиг

В истории отечественного флота немало случаев, когда экипажи кораблей демонстрировали в неравном бою эпические образцы мужества. В понедельник годовщина одного из таких боев – малоизвестного, так как незаслуженно забытого. В 1943 году маленький советский корабль «Шквал» сильно удивил командование немецкой подлодки.

    Мигранты довели Германию до демонтажа социального государства

«Есть простые логические шаги по преодолению кризиса. Но для этого во главе ФРГ должны находиться политики, а не политиканы», – так эксперты комментируют слова канцлера Германии Фридриха Мерца о неустойчивости социального устройства страны. Он призвал пересмотреть модель пособий, однако против этого выступает коалиционный партнер ХДС/ХСС – партия СДПГ. Чем обернется спор и почему в Германии провалилась модель государства всеобщего благосостояния?

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

      Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Киев отказался выполнять ключевое условие России по Донбассу и придумал для этого кучу отговорок. Разберем их все.

      В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

      За старым врагом России пришло ФБР

ФБР провело обыски в доме Джона Болтона – одного из самых значимых идеологов противостояния с Россией, военных интервенций и мировой гегемонии США. Дело против него – месть президента Дональда Трампа, который однажды назначил Болтона своим советником и сильно об этом пожалел.

      Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Предложения России по урегулированию украинского кризиса

На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Стратегическое значение Арктики для развития всей России

Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

      Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

      Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

«Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

      Россиюшка. Специальный репортаж

Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

      Слово ветерана

«Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

      Правда и победа

Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

      Настоящая история России

Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

      Здесь и там

Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

      Напиши письмо солдату

В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

      Англоязычный «ВЗ Дайджест»

Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

      Почему я иду на выборы?

Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

