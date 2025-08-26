NYT: Тарифы Трампа ускорили снижение влияния США в мире

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тарифная политика президента США Дональда Трампа не приведет к восстановлению американского влияния на мировой арене, а напротив, лишь ускорит его снижение, сообщает ТАСС со ссылкой на материал газеты The New York Times. Авторы статьи подчеркивают, что «тарифы Трампа учат другие страны, что зависимость от Америки опасна».

The New York Times отмечает, что если Европа, Южная Корея и Япония в целом согласились на требования Белого дома, то такие крупные развивающиеся экономики, как Бразилия и Индия, не намерены поддаваться давлению Вашингтона. Согласно публикации, бразильские экспортеры начали активно развивать связи с компаниями из Африки, Ближнего Востока, Европы и Юго-Восточной Азии, а индийские компании ускорили получение разрешений на экспорт в другие страны.

Газета указывает, что если Бразилии и Индии удастся адаптироваться к новой тарифной политике США, это станет примером для других государств и подтолкнет их к созданию собственных стратегий минимизации рисков, связанных с американскими пошлинами. The New York Times прогнозирует, что число стран, стремящихся снизить экономическую зависимость от Вашингтона, в ближайшие годы будет только расти.

Напомним, что 2 апреля Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий, а позднее неоднократно менял тарифные ставки в отношении ряда государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил о введении 30%-ных пошлин на товары из Евросоюза и Мексики. Евросоюз готовит ответные меры на тарифы США и надеется на возможность сделки. Глава Еврокомиссии заявила о риске разрыва поставок между США и Евросоюзом.