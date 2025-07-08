Bloomberg: ЕС готовит ответные меры на тарифы США и тайно надеется на сделку

Tекст: Ирма Каплан

«Они провели хороший обмен мнениями. Мы находимся в начале финальной стадии, по крайней мере, для достижения принципиального соглашения», – заявил журналистам в понедельник в Брюсселе официальный представитель ЕС Улоф Гилл.

Евросоюз спешит заключить торговое соглашение с Трампом до того, как тарифы почти на весь его экспорт в США подскочат до 50%. Трамп ввел тарифы почти для всех торговых партнеров США, заявив, что хочет восстановить отечественное производство.

«Переговорщики ЕС и США в выходные работали над заключением предварительной сделки, которая позволила бы избежать масштабной эскалации тарифов. Послы стран блока в последний момент запланировали встречу в понедельник, чтобы получить отчет от Европейской комиссии о ходе переговоров, сообщили дипломаты ЕС», – пишет Bloomberg.

Трамп сказал, что объявит о торговых сделках в понедельник и что у торговых партнеров будет время до августа перед тем, как вступят в силу тарифы. Это дает им возможность за три недели решиться на заключение сделки. Ранее администрация заявляла, что тарифы вступят в силу 9 июля.

Агентство Bloomberg сообщало, что ЕС заявил о своей готовности принять соглашение, которое включает в себя 10-процентный универсальный тариф на многие экспортные товары, но хочет, чтобы США заранее обязались снизить ставки по сравнению с ключевыми секторами, такими как фармацевтика, алкоголь, полупроводники и коммерческие самолеты.

ЕС также добивается от США введения квот и льгот, чтобы эффективно снизить 25-процентный тариф Вашингтона на автомобили и автозапчасти, а также 50-процентный тариф на сталь и алюминий.

По данным Bloomberg, Евросоюз подготовил дополнительный список тарифов на американские товары стоимостью 95 млрд евро в ответ на так называемые взаимные сборы и пошлины на автомобили, введенные Трампом.

Они будут направлены против промышленных товаров, включая самолеты Boeing Co., автомобили американского производства и бурбон.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, срок заключения торговых соглашений с рядом стран был официально перенесен президентом США Дональдом Трампом на начало августа, следует из подписанного им 7 июля указа.