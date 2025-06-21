МВД раскрыло, от имени каких ведомств мошенники звонят чаще всего

Tекст: Александра Юдина

В МВД уточнили, что по итогам двух последних недель половина мошеннических звонков осуществлялась от имени различных правоохранительных структур и государственных органов, передает РИА «Новости».



При этом злоумышленники, выдавая себя за сотрудников перечисленных ведомств, вводили в заблуждение россиян, рассказывая о фиктивных попытках доступа к банковским счетам, финансировании запрещенных организаций или оформленных на граждан Украины доверенностях.

По данным МВД, на звонки, якобы поступающие от финансовых организаций, таких как Банк России и коммерческие банки, приходится 30% случаев. В подобных ситуациях мошенники убеждали в необходимости срочно перевести деньги на «безопасный счет» или сообщали о блокировке действующих счетов.

Среди других популярных схем остаются звонки от имени управляющих компаний и служб ЖКХ, на которые приходится около 10% всех случаев. В таких случаях аферисты под различными предлогами, например заменой домофонов или счетчиков, требовали у граждан коды из SMS-сообщений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в следующем году в стране заработает система противодействия дистанционному мошенничеству. Ранее в России начала работу система, позволяющая за считанные минуты блокировать фишинговые сайты, похищающие личные и платежные данные граждан.