Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.2 комментария
В России решили ввести систему борьбы с дистанционными мошенниками
В следующем году в стране заработает система противодействия дистанционному мошенничеству, заявил генпрокурор Игорь Краснов.
«С января 2026 года будет введена система противодействия преступлениям, совершенным с использованием информационно-телекоммуникационных систем», – цитирует Краснова ТАСС.
По его словам, система будет собирать фамилии, номера счетов, используемые злоумышленниками, схемы, которые используются для завладения денежными средствами, и другое.
Ранее в России начала работу система, позволяющая за считанные минуты блокировать фишинговые сайты, похищающие личные и платежные данные граждан.