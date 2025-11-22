  • Новость часаСтраны G20 заявили о планах урегулировать кризис на Украине
    Эксперт объяснил «тошнотворную» атмосферу на встрече делегаций США и ЕС по Украине
    Военкор рассказал о проблемах с логистикой у ВСУ после освобождения Звановки в ДНР
    Вэнс назвал ключевые условия для мирного соглашения по Украине
    Путин указал всему миру на главных противников мира на Украине
    Медведев с сарказмом отреагировал на назначение Ермака главой делегации Украины
    FT: Дрисколл провел «тошнотворную» встречу с представителями Европы
    Украинский блогер Шарий заявил о заморозке расследования коррупции Зеленского
    Дрон привел украинских бойцов на российские позиции
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Любая революция направлена против народа

    Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.

    13 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    14 комментариев
    22 ноября 2025, 16:00 • Общество

    Армия России подбирает ключи к последней агломерации в Донбассе

    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Российские войска освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Как говорят эксперты, продвижение в ДНР рушит логистику ВСУ и позволяет сосредоточивать усилия на предстоящем освобождении Северска, который называют ключом к Славянско-Краматорской агломерации. А контроль над Новым Запорожьем приближает полную блокаду Гуляйполя и развитие дальнейшего наступления по нескольким направлениям.

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Звановка в Донецкой народной республике (ДНР), а группировка «Восток» – Новое Запорожье в Запорожской области, сообщили в субботу  в Минобороны. Как отметили в ведомстве, освобождение Звановки еще больше осложняет положение гарнизона ВСУ в Северске.

    Звановку, чье довоенное население составляло около 1,4 тыс. человек, освобождали военнослужащие 88-й отдельной мотострелковой бригады. Село расположено в километре к северу от ранее освобожденной Кузьминовки. «В ходе грамотных штурмовых действий подразделения группировки выбили противника из населенного пункта, освободив поселок от украинских войск в ходе стремительного наступления», – утончили в Минобороны.

    Кроме того, «мужество и героизм военнослужащих позволили планомерно блокировать все усилия противника по налаживанию путей сообщения с подразделениями ВСУ, удерживающими поселок». «Это позволило российским военным планомерно зачистить населенный пункт, установив над ним полный контроль. Достигнутый успех позволил еще больше осложнить положение вражеского гарнизона в Северске», – пояснили в Минобороны. 

    Северск расположен в 15 км от Лисичанска и в 25 км от Славянска, расстояние до Артемовска (Бахмута) – 30 км. Несмотря на небольшие размеры он дает стратегическое преимущество Вооруженным силам России из-за своего географического положения. Его часто называют ключом к Донбассу, потому что освобождение этого города на Краснолиманском направлении откроет возможности продвижения ВС РФ на Лиман и Славянск, который является частью Славянско-Краматорской агломерации – последней на территории ДНР, находящейся под контролем украинских войск.

    С освобождением Звановки военнослужащих 88-й отдельной мотострелковой бригады поздравил министр обороны России Андрей Белоусов «Военнослужащие бригады, проявляя храбрость и самоотверженность, ведут освободительные бои на Донбассе. В результате профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и обратился в бегство», – говорится в поздравительной телеграмме Белоусова.

    Министр отметил, что мужество и отвага личного состава соединения позволяют успешно выполнять боевые задачи и вносят огромный вклад в общее продвижение группировки войск. «Имена воинов, отдавших жизни в борьбе за национальные интересы и безопасность России, всегда будут служить примером безграничной любви к своей Родине», – сказал министр, выразив уверенность, что военнослужащие продолжат с честью служить Родине и надежно обеспечивать ее безопасность.

    «Освобождение населенного пункта Звановка в ДНР еще больше осложнило логистику украинских сил, обороняющих Северск. Как показал последний год, если нет логистики, то нет и обороны.

    Я подозреваю, что освобождение Звановки стало возможным, потому что украинские силы, которые находились там, также испытывали проблемы со снабжением», – считает военкор Федор Громов.

    В течение одной-двух недель, прогнозирует эксперт, Северск, до которого от Звановки по прямой около пяти километров, будет освобожден. «Российские войска уже фиксировались на южных окраинах Северска, а также в центральной и северной его части. Понятно, что о полном освобождении города речи пока не идет, но раз мы уже зашли в городскую застройку, а ВСУ испытывают проблемы со снабжением, то долго обороняться они не смогут», – пояснил собеседник.

    «С освобождением Звановки полностью взламывается логистика ВСУ в этом районе. Это позволяет нашим войскам не только обезопасить свои тылы, но и дать возможность штурмовикам беспрепятственно заходить в тыл противнику для его последующего разгрома», – добавляет военный эксперт Анатолий Матвийчук, полковник в отставке.

    Что касается села Новое Запорожье, которое с юга примыкает к освобожденному селу Радостное, то оно и «близлежащие населенные пункты выстроены в цепочку по реке Гайчур», отметил Громов.

    Штурмовики расширили зону контроля вдоль реки на участке более девяти километров по фронту. Таким образом под контролем России теперь находится крупный узел обороны ВСУ площадью более 14 кв. километров. По данным Минобороны, противник потерял в Новом Запорожье большое количество живой силы и более 15 единиц военной техники.

    «Соответственно, основная задача группировки войск «Восток» будет заключаться в форсировании реки Гайчур и окончательной блокаде города Гуляйполе, снабжение которого уже затруднено из-за ударов ВС РФ», – добавил военкор.

    По мнению спикера, ВСУ будут пытаться выстраивать оборону по Гайчуру, «но получится у них это или нет, станет понятно в ближайшие дни».

    «По моей информации, сейчас украинское командование начало снимать резервы с Красноармейского (покровского) направления, чтобы затормозить наше наступление в Запорожской области», – поделился Громов.

    По мнению военкора, переход Гуляйполя под контроль российских военных позволит в будущем развивать наступление на Орехов или Вольнянск. Матвийчук полагает, что освобождение Гуляйполя станет «последним гвоздем в гроб ВСУ в этом районе».

    Министр армии США Дрисколл: Армия России сравнима с американской по технологиям
    Рябков назвал стратегическую ошибку Запада по отношению к России
    The Guardian: Дрисколл сменит Келлога на посту спецпредставителя по Украине
    Психолог объяснила рост числа диагностированных случав аутизма у детей
    Организаторы забыли отключить звук на закрытой сессии G20 в Йоханнесбурге
    Российских туристов унизили на итальянском круизном лайнере
    Приставы начали взыскание с пародиста Пугачевой более 13,6 млн рублей

    Почему важно повышать минимальный размер труда

    Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года вырастет сразу на 21% – до 27 тыс. рублей. Это в разы выше уровня годовой инфляции. И в последние годы в целом МРОТ растет опережающими темпами. Почему это важно и каким задачам служит? Подробности

    Путин усадил Зеленского на горшок

    В процессе урегулирования конфликта на Украине новые вводные: Вашингтон давит на Киев с целью заставить принять мирный план из 28 пунктов, который готова обсуждать Москва. На этом фоне Владимир Путин ярко и бескомпромиссно напомнил, что Россия не считает правительство Владимира Зеленского легитимным. Что это означает для возможного диалога и в каком виде Москва готова общаться с Киевом и Вашингтоном? Подробности

    Армия России подбирает ключи к последней агломерации в Донбассе

    Российские войска освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Как говорят эксперты, продвижение в ДНР рушит логистику ВСУ и позволяет сосредоточивать усилия на предстоящем освобождении Северска, который называют ключом к Славянско-Краматорской агломерации. А контроль над Новым Запорожьем приближает полную блокаду Гуляйполя и развитие дальнейшего наступления по нескольким направлениям. Подробности

    Британия собралась воевать на море с российскими океанографами

    К риторическим передергиваниям и даже прямой лжи прибегнул руководитель Минобороны Великобритании, рассказывая своим согражданам о нахождении у берегов страны российского исследовательского судна «Янтарь». В чем обвиняют в Лондоне российских океанографов и чем кончится их преследование со стороны ВМС Великобритании? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Германия возглавила антироссийский альянс

      Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными сломами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    • Украина отвергла мирный план США

      Официальные представители Украины отвергли мирный план из 28 пунктов, который предложила администрация президента США. При этом лично Владимир Зеленский как будто согласился. Как это понимать?

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • ОБРАЗЕЦ Расписка в получении денежных средств

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

