Армия России подбирает ключи к последней агломерации в Донбассе

Tекст: Андрей Резчиков

Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Звановка в Донецкой народной республике (ДНР), а группировка «Восток» – Новое Запорожье в Запорожской области, сообщили в субботу в Минобороны. Как отметили в ведомстве, освобождение Звановки еще больше осложняет положение гарнизона ВСУ в Северске.

Звановку, чье довоенное население составляло около 1,4 тыс. человек, освобождали военнослужащие 88-й отдельной мотострелковой бригады. Село расположено в километре к северу от ранее освобожденной Кузьминовки. «В ходе грамотных штурмовых действий подразделения группировки выбили противника из населенного пункта, освободив поселок от украинских войск в ходе стремительного наступления», – утончили в Минобороны.

Кроме того, «мужество и героизм военнослужащих позволили планомерно блокировать все усилия противника по налаживанию путей сообщения с подразделениями ВСУ, удерживающими поселок». «Это позволило российским военным планомерно зачистить населенный пункт, установив над ним полный контроль. Достигнутый успех позволил еще больше осложнить положение вражеского гарнизона в Северске», – пояснили в Минобороны.

Северск расположен в 15 км от Лисичанска и в 25 км от Славянска, расстояние до Артемовска (Бахмута) – 30 км. Несмотря на небольшие размеры он дает стратегическое преимущество Вооруженным силам России из-за своего географического положения. Его часто называют ключом к Донбассу, потому что освобождение этого города на Краснолиманском направлении откроет возможности продвижения ВС РФ на Лиман и Славянск, который является частью Славянско-Краматорской агломерации – последней на территории ДНР, находящейся под контролем украинских войск.

С освобождением Звановки военнослужащих 88-й отдельной мотострелковой бригады поздравил министр обороны России Андрей Белоусов «Военнослужащие бригады, проявляя храбрость и самоотверженность, ведут освободительные бои на Донбассе. В результате профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и обратился в бегство», – говорится в поздравительной телеграмме Белоусова.

Министр отметил, что мужество и отвага личного состава соединения позволяют успешно выполнять боевые задачи и вносят огромный вклад в общее продвижение группировки войск. «Имена воинов, отдавших жизни в борьбе за национальные интересы и безопасность России, всегда будут служить примером безграничной любви к своей Родине», – сказал министр, выразив уверенность, что военнослужащие продолжат с честью служить Родине и надежно обеспечивать ее безопасность.

«Освобождение населенного пункта Звановка в ДНР еще больше осложнило логистику украинских сил, обороняющих Северск. Как показал последний год, если нет логистики, то нет и обороны.

Я подозреваю, что освобождение Звановки стало возможным, потому что украинские силы, которые находились там, также испытывали проблемы со снабжением», – считает военкор Федор Громов.

В течение одной-двух недель, прогнозирует эксперт, Северск, до которого от Звановки по прямой около пяти километров, будет освобожден. «Российские войска уже фиксировались на южных окраинах Северска, а также в центральной и северной его части. Понятно, что о полном освобождении города речи пока не идет, но раз мы уже зашли в городскую застройку, а ВСУ испытывают проблемы со снабжением, то долго обороняться они не смогут», – пояснил собеседник.

«С освобождением Звановки полностью взламывается логистика ВСУ в этом районе. Это позволяет нашим войскам не только обезопасить свои тылы, но и дать возможность штурмовикам беспрепятственно заходить в тыл противнику для его последующего разгрома», – добавляет военный эксперт Анатолий Матвийчук, полковник в отставке.

Что касается села Новое Запорожье, которое с юга примыкает к освобожденному селу Радостное, то оно и «близлежащие населенные пункты выстроены в цепочку по реке Гайчур», отметил Громов.

Штурмовики расширили зону контроля вдоль реки на участке более девяти километров по фронту. Таким образом под контролем России теперь находится крупный узел обороны ВСУ площадью более 14 кв. километров. По данным Минобороны, противник потерял в Новом Запорожье большое количество живой силы и более 15 единиц военной техники.

«Соответственно, основная задача группировки войск «Восток» будет заключаться в форсировании реки Гайчур и окончательной блокаде города Гуляйполе, снабжение которого уже затруднено из-за ударов ВС РФ», – добавил военкор.

По мнению спикера, ВСУ будут пытаться выстраивать оборону по Гайчуру, «но получится у них это или нет, станет понятно в ближайшие дни».

«По моей информации, сейчас украинское командование начало снимать резервы с Красноармейского (покровского) направления, чтобы затормозить наше наступление в Запорожской области», – поделился Громов.

По мнению военкора, переход Гуляйполя под контроль российских военных позволит в будущем развивать наступление на Орехов или Вольнянск. Матвийчук полагает, что освобождение Гуляйполя станет «последним гвоздем в гроб ВСУ в этом районе».