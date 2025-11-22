Военкор рассказал о проблемах с логистикой у ВСУ после освобождения Звановки в ДНР

Военкор Громов: До освобождения Северска в ДНР остаются считанные дни

Tекст: Андрей Резчиков

«Освобождение населенного пункта Звановка в Донецкой народной республике (ДНР) еще больше осложнило логистику украинских сил, обороняющих Северск. Как показал последний год, если нет логистики, то нет и обороны. Я подозреваю, что освобождение Звановки стало возможным, потому что украинские силы, которые находились там, также испытывали проблемы со снабжением», – считает военкор Федор Громов.

По прогнозу эксперта, в течение одной-двух недель Северск, до которого от Звановки по прямой около пяти километров, будет освобожден. «Российские войска уже фиксировались на южных окраинах Северска, а также в центральной и северной его части. Понятно, что о полном освобождении города речи пока не идет, но раз мы уже зашли в городскую застройку, а ВСУ испытывают проблемы со снабжением, то долго обороняться они не смогут», – пояснил собеседник.

Он также отметил освобождение села Новое Запорожье в Гуляйпольском районе Запорожской области. С юга оно примыкает к освобожденному селу Радостное.

«Новое Запорожье и близлежащие населенные пункты выстроены в цепочку по реке Гайчур. Соответственно, основная задача группировки войск «Восток» будет заключаться в форсировании этой реки и окончательной блокаде города Гуляйполе, снабжение которого уже затруднено из-за ударов ВС РФ», – добавил Громов.

По мнению спикера, ВСУ будут пытаться выстраивать оборону по реке Гайчур, «но получится у них это или нет, станет понятно в ближайшие дни». «По моей информации, сейчас украинское командование начало снимать резервы с Красноармейского (покровского) направления, чтобы затормозить наше наступление в Запорожской области», – добавил Громов.

Военкор считает, что переход Гуляйполя под контроль российских военных позволит в будущем развивать наступление на Орехов или Вольнянск.

О том, что подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Звановка в ДНР, а группировка «Восток» – Новое Запорожье в Запорожской области, в субботу сообщили в Минобороны. Как отметили в ведомстве, освобождение Звановки еще больше осложняет положение гарнизона ВСУ в Северске.

Звановку, чье довоенное население составляло около 1,4 тыс. человек, освобождали военнослужащие 88-й отдельной мотострелковой бригады. «В ходе грамотных штурмовых действий подразделения группировки выбили противника из населенного пункта, освободив поселок от украинских войск в ходе стремительного наступления», – утончили в Минобороны.

Кроме того, «мужество и героизм военнослужащих позволили планомерно блокировать все усилия противника по налаживанию путей сообщения с подразделениями ВСУ, удерживающими поселок». «Это позволило российским военным планомерно зачистить населенный пункт, установив над ним полный контроль. Достигнутый успех позволил еще больше осложнить положение вражеского гарнизона в Северске», – пояснили в Минобороны.