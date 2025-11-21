«Ермак» возглавил группировку «Юг»

Tекст: Анастасия Куликова

На этой неделе командующим Южной группировкой вооруженных сил был назначен генерал-лейтенант Сергей Медведев. Его предшественник генерал-полковник Александр Санчик, занимавший этот пост с осени 2024 года, стал замминистра обороны России. О перестановках сообщил накануне президент Владимир Путин в ходе совещания в командном пункте группировки войск «Запад».

Глава государства назвал назначение Медведева «стопроцентной преемственностью», напомнив, что прежде генерал занимал должность начальника штаба группировки. «Кто, кроме вас, лучше знает ситуацию на этом направлении? Вам, как говорится, в прямом и переносном смысле слова, и карты в руки», – сказал Путин.

В возрасте 46 лет Медведев стал самым молодым командующим группировкой, которая была создана из подразделений Южного военного округа и вела бои в районе городов Часов Яр и Курахово, а также к югу и востоку от Северска в Донецкой народной республике (ДНР). Коллеги и подчиненные называют его смелым, инициативным и требовательным офицером. Позывной генерала в зоне СВО – «Ермак», пишет «Российская газета».

Медведев родился в 1979 году в Праге – в семье кадрового военного, который служил в Центральной группе войск Советской армии. Затем он последовательно прошел все командные ступени. Будучи выпускником Военной академии Генштаба, он до мая 2022 года занимал должность начальника штаба 11-го армейского корпуса Балтийского флота ВМФ России.

Осенью 2023 стал командующим 58-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), руководил частями и соединениями, которые держали оборону в Херсонской области на левом берегу Днепра. В декабре 2022 Медведев стал генерал-майором, а уже в мае прошлого года ему присвоили звание генерал-лейтенанта.

В своем докладе президенту новый командующий группировкой заявил, что «Юг» продолжает наступать на всех направлениях боевых действий. «На Северском направлении штурмовые подразделения 3-й армии продвигаются вдоль правого берега реки Северский Донецк, наступая в направлении населенного пункта Закотное. В населенном пункте Северск ведется зачистка городских кварталов от формирований ВСУ», – сказал генерал-лейтенант.

Кроме того, на этой неделе был освобожден населенный пункт Платоновка, завершается зачистка от подразделений противника Васюковки и Звановки, продолжил он. «На Краматорско-Дружковском направлении основные усилия соединений и воинских частей группировки сосредоточены на освобождении населенного пункта Константиновка. Несмотря на сопротивление противника, штурмовые подразделения группировки полностью взяли под свой контроль восточную и юго-восточную часть города, приступили к зачистке центра», – подчеркнул Медведев.

На Александро-Калиновском направлении, продолжил он, завершается освобождение населенного пункта Иванополье. «Одновременно с этим развивается наступление севернее Клебан-Быкского водохранилища с целью овладения господствующими высотами и обеспечения выхода к южным окраинам населенного пункта Константиновка», – добавил Медведев.

По его словам, подразделения Южной группировки войск зачистили более четырех тыс. зданий в Константиновке. «Продолжаем наращивать усилия и планируем к середине декабря овладеть большей частью населенного пункта», – заявил генерал. «Не будем ставить конкретных дат, неважно. Важно, чтобы ритмично работали и добивались всех целей, которые вы считаете приоритетными», – ответил Путин.

Как напомнил военный эксперт Юрий Кнутов, Медведев ранее руководил разработкой и подготовкой операций группировки. «Речь идет в частности о Часове Яре, за освобождение которого велись тяжелые бои, Курахово, а сейчас Северске и Константиновке. В зоне действия также находится Славянск и Краматорск. Это одно из наиболее важных направлений», – подчеркнул собеседник. По его мнению,

Санчик взрастил себе замену

и «неслучайно Владимир Путин заявил о стопроцентной преемственности». «Медведев знаком с ситуацией, что крайне важно во время ведения боевых действий», – подчеркнул аналитик, добавив, что «произошло абсолютно бесшовное, логичное и закономерное перемещение по вертикали».

«58-й гвардейская общевойсковая армия служит своего рода карьерным трамплином. Случай Сергея Медведева это доказывает. Генерал имеет богатый фронтовой опыт, который будет востребован при решении поставленных перед группировкой «Юг» задач. Я думаю, это стало решающим при выборе кандидатуры на должность командующего», – добавляет военный аналитик Борис Рожин.

По его мнению, фронтовые генералы постепенно меняют облик высшего военного руководства России. «Так, ранее Андрей Мордвичев был назначен главнокомандующим сухопутными войсками, Александр Санчик – замминистра обороны, а Медведев – командующим Южной группировкой вооруженных сил», – уточнил собеседник. Спикер предположил, что

это не последние перестановки: тех, кто добился существенных результатов в ходе СВО, оценят по достоинству –

последуют новые повышения. «Такое обновление – нормальный и естественный процесс. Кроме того, назначение молодых людей, которые, как Медведев, закалены в современной войне, дает Минобороны возможность обновляться более эффективно», – акцентировал Рожин.

Что касается задач «Юга», то это в первую очередь операции в Константиновке и Северске, полагает Кнутов. «Первый населенный пункт находится на возвышенности. Другими словами, географические особенности создают сложности при освобождении Константиновки: противник даже без дронов видит нас», – детализировал эксперт.

«Если говорить о Северске, то ВС России на юго-западе зашли в город. Нам предстоит взять населенный пункт в оперативное окружение и изолировать район боевых действий. Тактика командования уже известна и отработана. И опыт Медведева позволит достичь поставленных целей», – заключил эксперт.