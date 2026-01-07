«Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.2 комментария
Министр обороны Бельгии Франкен обвинил США в нарушении закона в Венесуэле
Франкен заявил о нарушении США международного права в Венесуэле
Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен заявил о нарушении международного права США при проведении операции в Венесуэле.
США нарушили нормы международного права в ходе операции в Венесуэле, заявил глава Минобороны Бельгии Тео Франкен, передает РИА «Новости». Во время выступления в федеральном парламенте Франкен подчеркнул: «Если вы спросите меня, были ли нарушены нормы международного права, я отвечу утвердительно».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее МИД Швейцарии также выразил обеспокоенность действиями США в отношении Венесуэлы и заявил о нарушении международного права и личного иммунитета Николаса Мадуро.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ходе военной операции США в Венесуэле погибло более 70 человек.
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес ввела семидневный национальный траур по погибшим защитникам страны и президенту Мадуро.
Эксперты объяснили, почему армия Венесуэлы и охрана президента не смогли противостоять операции, и описали причины неудачной обороны венесуэльских сил.