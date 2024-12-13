Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?0 комментариев
Назначен новый командующий группировкой войск «Восток»
Минобороны назначило генерал-лейтенанта Иванаева командующим войсками группировки «Восток»
Генерал-лейтенант Андрей Иванаев назначен командующим группировкой «Восток», ранее эту должность занимал Михаил Носулев, сообщается в пресс-релизе Минобороны России.
Это стало известно после поездки министра обороны Андрея Белоусова в зону ответственности группировки, говорится в Telegram-канале ведомства.
Предыдущим командующим был генерал-лейтенант Михаил Носулев. Андрей Иванаев, которому на данный момент 52 года, ранее руководил 20-й общевойсковой армией.
Иванаев родился в 1972 году в Уральске, Казахстанская АССР. Он окончил Челябинское высшее танковое командное училище, Общевойсковую академию ВС РФ и Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Начал свою службу как командир танкового взвода в Закавказском военном округе и поднялся до должности командира мотострелковой бригады в Западном военном округе, передает ТАСС.
С 2013 года он занимал пост начальника окружного учебного центра в Восточном военном округе, а с 2017 года стал начальником штаба и заместителем командующего общевойсковой армией ВВО. Иванаев участвовал в боевых действиях и был награжден орденами «За военные заслуги» и «За заслуги перед Отечеством» III степени с изображением мечей.
Ранее министр обороны России Андрей Белоусов проводил инспекцию командного пункта группировки войск «Восток», во время которой ему докладывали о текущей ситуации и задачах, выполняемых войсками.