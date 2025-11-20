Путин назначил Сергея Медведева командующим группировкой войск «Юг»

  • Новость часаГерасимов доложил Путину об освобождении Купянска в Харьковской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европа бросилась спасать Украину от мнимой «капитуляции»
    Путин: Люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе простых людей Украины
    Венгрия потребовала от Киева отчета по расходованию европейских денег
    Военные КНДР пересекли демаркационную линию с Южной Кореей
    Путин назвал число заблокированных в районе Купянска батальонов ВСУ
    Герасимов: ВС России освободили 75% Красноармейска
    Путин: Военнослужащие ВСУ должны иметь возможность сдаться в плен
    Каллас отметила креативность России для обхода санкций ЕС
    Главы МИД стран ЕС обсудили возможность задержания танкеров с российской нефтью
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Какую сказку рисует России искусственный интеллект

    Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Станет ли битва за Красноармейск решающим сражением СВО

    Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.

    16 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Как Запад выдаст свою готовность напасть на Россию

    Страны Прибалтики не будут идти на столь радикальные шаги, как блокада Калининградской области, без прямой команды из Брюсселя и Вашингтона. А команда эта не поступит до тех пор, пока в Брюсселе и Вашингтоне не решат, что уже полностью готовы начать очередной крестовый поход Запада на Восток.

    4 комментария
    20 ноября 2025, 22:25 • Новости дня

    Путин назначил Сергея Медведева командующим группировкой войск «Юг»

    Путин назначил генерала Медведева командующим группировкой войск «Юг»

    Tекст: Катерина Туманова

    Верховный главнокомандующий посетил один из командных пунктов группировки «Запад», где провел совещание с начальником Генштаба, начальником главного оперативного управления, командующим Южной группировкой войск, командующим группировкой «Запад», сообщив о назначении генерала Сергея Медведева командующим «Юга».

    «Сегодня в нашем совещании также принимает участие начальник Генерального штаба, начальник ГОУ, командующий и оперативный командный состав группировки «Запад», а также командующий группировкой «Юг». Бывший командующий группировкой «Юг» назначен на новую должность – заместителем министра обороны Российской Федерации. Уверен, что на новом месте работы он использует все свои знания, опыт боевого командира. Это сегодня востребовано», – сказал Путин.

    Так президент говорил о генерал-полковнике Александре Санчике, его сменил на посту начальника южной группировки войск генерал Сергей Медведев.

    «Хотел бы заслушать нового командующего группировкой «Юг». Для вас это не новая работа, имея ввиду, что вы были начальником штаба этой же группировки. В этом смысле преемственность у нас полная, стопроцентная. Кто, кроме вас, лучше знает ситуацию на этом направлении», – запросил Путин доклад по южному направлению фронта.

    Медведев доложил о том, что Южная группировка войск продолжает вести наступательные действия на всех направлениях.

    «Все задачи, стоящие перед соединениями и воинскими частями группировки, будут выполнены», – заявил новый командующий группировки.

    Напомним, в начале ноября Владимир Путин подписал указ, освобождающий от занимаемой должности заместителя министра обороны Андрея Булыгу. Другим указом на пост замминистра обороны назначен командующий ЮВО Александр Санчик.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад» в четверг и заслушал доклады военных о ситуации вокруг Купянска и Константиновки.

    Глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту России

    сообщил о продвижении российских войск в Северске и Константиновке

    20 ноября 2025, 15:48 • Новости дня
    Стартовала всероссийская акция «Елка желаний»

    Дан старт всероссийской акции «Елка желаний»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Всероссийская акция «Елка желаний» началась и позволит особым категориям детей получить подарки и поздравления к Новому году, организатором выступило Движение первых, сообщают СМИ.

    В Москве стартовала всероссийская акция «Елка желаний», которую проводит Движение первых, передает ТАСС. Акция направлена на то, чтобы дети со всей России смогли получить новогодние подарки и почувствовать атмосферу праздника благодаря вниманию и заботе со стороны общества.

    Желания могут присылать дети с ограниченными возможностями здоровья, в жизнеугрожающем состоянии или с инвалидностью, а также сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и ребята из малообеспеченных семей. Кроме того, принять участие в акции могут дети бойцов спецоперации на Украине, а также жители Донбасса, Новороссии и соседних областей, находящихся под обстрелами.

    На встрече, посвящённой старту акции, Дед Мороз отметил значимость своих молодых помощников. Волшебник отметил, что они стараются сделать праздник особенным даже для тех, кто встретит Новый год не дома, а, например, на работе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, день рождения Деда Мороза отмечают в России 18 ноября.

    Уехавшие за границу россияне все чаще обращаются к Деду Морозу с просьбами о подарках, связанных с воспоминаниями о родине.

    Дети на Кремлевской елке в прошлом году чаще всего просили счастья для родителей и мира.



    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 10:36 • Новости дня
    В Ровнополье ликвидирована женщина-снайпер ВСУ в звании майора

    Российские штурмовики уничтожили служившую снайпером майора ВСУ в Ровнополье

    Tекст: Вера Басилая

    При зачистке позиций ВСУ российские военные ликвидировали женщину-снайпера в звании майора, оборонявшую пункт управления БПЛА в Ровнополье, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Во время зачистки территории Ровнополья российские штурмовики уничтожили женщину-снайпера в звании майора вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Как сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, столкновение произошло в одном из блиндажей, в который была брошена граната перед входом российских бойцов.

    По словам Кимаковского, задачи снайпера включали прикрытие управления беспилотниками противника, однако операторы БПЛА покинули позиции до прихода российских сил.

    Ранее российские военные уничтожили группу иностранных наемников, включая женщину-снайпера, при зачистке пятиэтажного дома в Дзержинске.

    Вооруженные силы Украины столкнулись с нехваткой личного состава и начали отправлять женщин на передовые позиции.

    Комментарии (6)
    20 ноября 2025, 11:04 • Видео
    Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

    Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 04:20 • Новости дня
    NBC News заявил об одобрении Трампом нового мирного плана по Украине
    NBC News заявил об одобрении Трампом нового мирного плана по Украине
    @ Anna Rose Layden - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил план мирного урегулирования между Россией и Украиной из 28 пунктов, который высшие должностные лица администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель в консультации с российским послом Кириллом Дмитриевым и украинскими официальными лицами.

    По словам источника телеканала NBC News из американской администрации, в разработке плана участвовали специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер.

    «План направлен на предоставление обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения прочного мира. Он включает то, чего Украина хочет и в чем нуждается для достижения прочного мира», – сказал источник.

    Чиновник не стал раскрывать детали плана, который, по его мнению, все еще находится на стадии обсуждения с ключевыми заинтересованными сторонами.

    Напомним, портал Axios впервые сообщил о существовании этого плана. Три американских чиновника сообщили NBC News, что рамки мирного соглашения все еще необходимо представить украинцам и что сроки доработки проекта плана совпали с визитом военной делегации в Украину.

    По словам двух американских чиновников, европейского чиновника и источника, близкого к украинскому правительству, американская делегация прибыла в Киев в среду утром с двумя целями для встреч с украинскими официальными лицами: обсудить военную стратегию и технологии и помочь возобновить мирный процесс.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reuters передало, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ. Портал Axios сообщил, что США ведут с Россией «тайные консультации» по новому плану по урегулированию конфликта на Украине.

    Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с момента обсуждений на Аляске никаких новых шагов по теме мирного урегулирования не предпринималось. А политолог и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил о бессмысленности оценок слухов о некоем новом мирном плане США для Киева.

    Комментарии (4)
    20 ноября 2025, 10:49 • Новости дня
    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по Украине

    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по урегулированию на Украине

    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по Украине
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские чиновники не были вовлечены в процесс создания обсуждаемого плана США по урегулированию ситуации на Украине, сообщила глава ЕС Кая Каллас перед началом заседания глав МИД стран сообщества в Брюсселе.

    По словам Каллас, Европейский союз не принимал участия в подготовке мирного плана, предложенного США по урегулированию ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    Министры иностранных дел стран ЕС на этой встрече обсудят новый мирный план США по Украине. Каллас отметила, что основной повесткой станет ситуация на Украине и предложенный США план. Она подчеркнула, что для эффективной реализации любых предложений необходимо согласие не только украинской стороны, но и объединенной Европы, передает ТАСС.

    Вопросы мирного урегулирования остаются на повестке дня ЕС в контексте продолжающегося конфликта и спецоперации на Украине.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские власти продолжают разрабатывать варианты окончания конфликта на Украине.

    Reuters сообщило, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.

    Портал Axios обнародовал информацию о тайных консультациях США с Россией по новому плану урегулирования конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что после обсуждений на Аляске новых шагов по мирному урегулированию не было.

    Политолог Федор Лукьянов заявил о бессмысленности оценок утечек по возможному американскому мирному плану для Киева.

    Комментарии (10)
    20 ноября 2025, 15:56 • Новости дня
    Опубликовано видео обмена телами солдат России и Украины

    Телеканал RT опубликовал видео обмена телами солдат России и Украины

    Опубликовано видео обмена телами солдат России и Украины
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Видеозапись обмена телами погибших российских и украинских военных появилась в Telegram-канале телеканала RT.

    На видео люди в белых защитных костюмах осуществляют перегрузку тел из автомобилей МЧС России в другие грузовики.

    Военный корреспондент Александр Коц в четверг сообщил, что Россия передала Украине тысячу тел военных ВСУ, а взамен получила 30 тел российских солдат.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали обменов погибшими бойцами с Украиной.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 02:52 • Новости дня
    Экспертиза: Игорь Тальков был убит из нагана 1895 года
    Экспертиза: Игорь Тальков был убит из нагана 1895 года
    @ Галина Кмит/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Экспертиза по делу об убийстве певца Игоря Талькова показала, что смертельный выстрел был произведен из револьвера типа Наган 1985 года с близкого расстояния, причем выпущено было три пули, сказано в материалах дела.

    «Выстрел был произведен оболочечной пулей 7,62 миллиметра из револьвера типа Наган образца 1895 года», – приводит выдержку из документа РИА «Новости».

    По данным экспертов, всего было произведено три выстрела из данного оружия, но только одна пуля попала в артиста.

    Ранее суд заочно приговорил директора Талькова Валерия Шляфмана к 13 годам колонии по обвинению в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также попытке умышленного убийства.

    Напомним, 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Петербурге между Шляфманом и Игорем Малаховым произошел конфликт из-за очередности выступлений на концерте. Малахов, директор певицы Азизы, сумел увернуться от выстрела, однако в результате конфликта погиб Тальков.

    По баллистической экспертизе, сообщает прокуратура, выстрел произведен с расстояния 40–50 см, из револьвера, принадлежавшего Малахову. Следы свинца были обнаружены на одежде Шляфмана и рубашке Талькова. Анализ позиций и крови показал, что стреляющий находился чуть выше Талькова, а Малахов был на полу, задержан охраной.

    В начале 1992 года Шляфман, по данным следствия, тайно выехал на Украину, а затем скрылся в Израиле, где пребывает до настоящего времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет предъявил обвинение  находящемуся на территории Израиля Валерию Шляфману в убийстве певца Игоря Талькова.

    Комментарии (15)
    20 ноября 2025, 14:30 • Новости дня
    Госдума приняла закон об увеличении МРОТ

    Госдума приняла закон об увеличении МРОТ до 27 093 рублей

    Госдума приняла закон об увеличении МРОТ
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На пленарном заседании депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда.

    Согласно утвержденным поправкам, с 1 января 2026 года МРОТ составит 27 093 рубля в месяц, передает ТАСС. Соответствующие изменения внесены в статью 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда».

    Согласно пояснительной записке к законопроекту, повышение минимального размера оплаты труда позволит увеличить заработную плату порядка 4,6 млн работников.

    С начала 2025 года уровень МРОТ в России составляет 22 440 рублей.

    В сентябре премьер-министр Михаил Мишустин объявил о повышении МРОТ на 20% с 2026 года.

    В июле Министерство труда предложило закрепить минимальный размер оплаты труда в 2026 году на отметке 27 093 рублей.

    Комментарии (7)
    20 ноября 2025, 12:55 • Новости дня
    Российские войска освободили Веселое возле Гуляйполя
    Российские войска освободили Веселое возле Гуляйполя
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубину обороны противника, освободив населенный пункт Веселое в Запорожской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ около Великомихайловки, Покровского Днепропетровской области, Гуляйполя, Яблоково и Доброполья Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих, танк, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в возле Алексеевки, Варачино, Катериновки, Новой Сечи, Писаревки и Юнаковки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям полка нацгвардии рядом с Волчанском.

    ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, танк, три машины пехоты, шесть орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ, пять складов боеприпасов и матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Куриловки, Кучеровки, Моначиновки, Нечволодовки, Подолов Харьковской области и Дробышево Донецкой народной республики (ДНР).

    В Купянске штурмовые отряды 6-й армии продолжают зачистку городских кварталов и уничтожение остатков окруженных подразделений противника. В течение последних суток отражены две атаки формирований 125-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии у Благодатовки и Кутьковки с целью деблокирования окруженных формирований и прорыва к Осколу для восстановления разрушенных переправ. Противник потерял до 15 боевиков.

    Кроме того, в результате огневого поражения уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, американский бронетранспортер М113, три бронемашины «Казак» и канадский бронеавтомобиль Senator, пусковая установка румынской РСЗО PR-40, пусковая установка ЗРК «Стрела-10» и четыре станции РЭБ, перечислили в оборонном ведомстве.

    Всего же в зоне ответственности группировки «Запад» потери противника составили свыше 230 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты «Шквал», бронетранспортер, четыре бронемашины и орудие полевой артиллерии. Уничтожены пусковая установка РСЗО, пусковая установка ЗРК, десять станций РЭБ и пять складов с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Берестока, Закотного, Звановки, Иванополья, Константиновкм, Николаевкм, Резниковкм, Северска, Славянска и Степановки ДНР.

    Противник потерял более 190 военнослужащих, четыре бронемашины. Уничтожены станция РЭБ, четыре склада боеприпасов, матсредств и горючего.

    В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Белицкого, Гришино, Новопавловки, Нового Донбасса, Октябрьского, Родинского, Розы Люксенбург и Шевченко ДНР, отчитались в Минобороны.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Горняк, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка Ровного. За прошедшие сутки четверо военнослужащих ВСУ добровольно сдались в плен. Отражены шесть атак на бронетехнике подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. При этом были уничтожены до 30 боевиков и бронеавтомобиль «Казак».

    В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города.

    За минувшие сутки на красноармейском направлении уничтожены до 180 военнослужащих, четыре бронетранспортера, пять бронемашин, четыре пикапа и два артиллерийских орудия.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 400 военнослужащих, два шведских бронетранспортера Viking и два американских бронетранспортера М113, шесть бронемашин, 155-мм гаубица М777 и орудие полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне сообщалось, что российские войска продвинулись к восточным границам Гуляйполя.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, армия России подошла к запорожским «воротам», освободив Малую Токмачку, Ровнополье и Яблоково.

    Рывок российских войск к Гуляйполю может иметь стратегическое значение.

    При этом российские военные сейчас уверенно развивают наступление на Запорожском направлении, готовя ВСУ «северную клешню».

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 19:56 • Новости дня
    В Подмосковье арестовали убивавшего и насиловавшего молодых девушек маньяка

    Жителя Подмосковья арестовали за убийства и изнасилования

    В Подмосковье арестовали убивавшего и насиловавшего молодых девушек маньяка

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Московской области следственные органы предъявили обвинение жителю Богородского округа, который подозревается в убийстве двух девушек, изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и склонении к употреблению наркотиков.

    По версии следствия, в ноябре в полицию обратились родственники двух пропавших девушек 25 и 19 лет, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК по Московской области. Обе перестали выходить на связь после проживания в доме подозреваемого. Одна из них исчезла в июле, вторая – в октябре этого года.

    В ведомстве уточнили, что третьей девушке удалось сбежать, она была обнаружена в больнице Волгоградской области. На допросе потерпевшая заявила, что мужчина, применяя насилие, склонял ее к употреблению наркотиков.

    По данным следствия, обвиняемый находил жертв на интернет-сервисе объявлений, представляясь в качестве нанимателя няни. Девушки приезжали к нему и затем пропадали. Две пропавших до сих пор не найдены.

    Следствие также выяснило, что мужчина подвергал свою супругу насилию и склонял ее к употреблению наркотиков.

    Подозреваемый арестован. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, поиск без вести пропавших девушек продолжается. Всех обладающих информацией просят сообщить ее в следственный отдел по Ногинску.

    В октябре в столице трое мужчин пригласили в одну из квартир на 2-й Новоостанкинской улице двух девушек и совершили с ними насильственные действия сексуального характера.

    Ранее водитель такси на юго-западе Москвы изнасиловал 17-летнюю пассажирку.

    Комментарии (3)
    20 ноября 2025, 15:42 • Новости дня
    Минобороны сообщило об освобождении района Шахтерский в Красноармейске

    Минобороны: освобожден район Шахтерский в Красноармейске

    Минобороны сообщило об освобождении района Шахтерский в Красноармейске
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие группировки «Центр» освободили район Шахтерский в Красноармейске и приступили к оказанию помощи местному населению, сообщает Минобороны.

    Район Шахтерский в Красноармейске Донецкой народной республики был освобожден российскими военными из группировки «Центр», передает РИА «Новости». Минобороны России опубликовало кадры из освобожденного района, где запечатлены действия военнослужащих по поддержке мирного населения. В ведомстве отметили, что военные оказывают медицинскую помощь, обеспечивают горожан медикаментами и продовольствием.

    По данным Минобороны, при необходимости всех желающих эвакуируют в безопасный район и размещают в пунктах временного размещения, где предоставляется вся необходимая поддержка. Эти меры принимаются для защиты мирных жителей после освобождения территории.

    Также бойцы группировки «Центр» проводят тщательный осмотр прилегающих территорий и дорог на предмет обнаружения взрывоопасных предметов. Опасные находки уничтожаются методом накладного заряда, чтобы обезопасить гражданское население и обеспечить стабильность обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожать окруженные формирования ВСУ в микрорайонах Центральный и Горняк, а также на территории западной промзоны.

    Владимир Зеленский отметил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение.

    Украинский военнослужащий Александр Сидельник заявил, что командование не сообщало своим подчиненным о плачевном положении окруженных сил на Украине в Красноармейске.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 08:08 • Новости дня
    Стало известно об ожесточенных уличных боях и продвижении ВС России в Северске
    Стало известно об ожесточенных уличных боях и продвижении ВС России в Северске
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения Вооруженных сил РФ ведут ожесточенные уличные бои в Северске, развивая успех после прорыва украинской обороны на юго-восточной окраине города, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения Вооруженных сил России ведут ожесточённые уличные бои в Северске, развивая успех после прорыва украинской обороны на юго-восточной окраине города, передает ТАСС слова Марочко.

    Марочко сообщил: «По предварительным подсчетам, под полный контроль ВС РФ перешло около 15% населенного пункта. На данный момент идут ожесточенные городские бои. ВФУ всячески стараются стабилизировать обстановку».

    Эксперт объяснил, что продвижение стало возможным благодаря скоординированным действиям российских военных. За несколько суток противник понес значительный ущерб, что обеспечило прорыв части оборонительной линии вооружённых формирований Украины в городе.

    Марочко также отмечает, что российские подразделения воспользовались паническими настроениями в рядах ВСУ. Передовые отряды вошли в Северск и закрепились на новых позициях на юго-восточной окраине города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило о взятии под контроль трассы Северск – Красный Лиман.

    ВСУ ранее предприняли попытку перебросить резервы в район Красного Лимана.

    Боевики 63-й бригады ВСУ расстреляли мирных жителей в Красном Лимане в ДНР.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 16:22 • Новости дня
    В Париже открылся памятник Пушкину

    Церемония открытия памятника Пушкину прошла в Париже

    В Париже открылся памятник Пушкину
    @ Евгений Полойко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На территории Русского духовно-культурного православного центра в Париже состоялось открытие памятника Александру Пушкину в присутствии его потомков и дипломатов, сообщают СМИ.

    Памятник поэту Александру Пушкину открыли в четверг на территории Русского духовно-культурного православного центра (РДКПЦ) в Париже, сообщает РИА «Новости». В церемонии приняли участие представители посольства России во Франции, священнослужители Русской православной церкви, общественные деятели Парижа и потомки поэта, приехавшие из Бельгии – Александр Александрович Пушкин с супругой.

    Памятник был торжественно открыт под музыку Петра Чайковского послом России Алексеем Мешковым, который перерезал красную ленточку. После этого участники мероприятия возложили к монументу цветы.

    Скульптура выполнена Александром Таратыновым и изображает Пушкина в сюртуке XIX века и цилиндре. По словам посла Мешкова, «трудно представить себе более русского поэта и писателя, истинного патриота», а говорить по-русски – значит, «говорить на пушкинском языке».

    Он также отметил, что памятник символизирует прочные духовные связи между Россией и Францией, подчеркивая роль культуры и литературы как объединяющего начала. Потомок поэта Александр Александрович отметил, что рад быть здесь в этот день, и поблагодарил организаторов церемонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Парижа начала расследование из-за вывешенного на Триумфальной арке плаката с лозунгом о советских солдатах.

    Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал закрытие памятника Пушкину в Одессе «плевком» в историю.

    Рабочие в центре Одессы заколотили досками памятник Александру Пушкину.

    Комментарии (3)
    20 ноября 2025, 14:42 • Новости дня
    Стало известно об обмене тел 30 российских военных на тысячу тел военных ВСУ

    Коц: Россия передала Украине тысячу тел военнослужащих, получив взамен 30 тел

    Стало известно об обмене тел 30 российских военных на тысячу тел военных ВСУ
    @ Пресс-служба Владимира Мединского/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия передала Украине тысячу тел военных ВСУ, а взамен получила 30 тел российских солдат, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    По словам Коца, Россия уже вернула Украине более 10 тыс. тел погибших военных. «И это не предел. Их Камазами вывозят из-под Покровска», – написал он в своем Telegram-канале.

    Информированный источник ТАСС подтвердил информацию об обмене. «Сегодня в рамках стамбульских договоренностей Россия передала Украине 1 000 тел погибших солдат ВСУ. Украинская сторона передала России 30 тел погибших российских солдат», – приводит агентство слова собеседника.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали обменов погибшими бойцами с Украиной.

    В августе российская сторона осуществила  передачу Украине 1000 тел погибших военнослужащих, получив взамен 19 тел от Украины.

    В октябре Россия передала Украине тысячу тел погибших украинских солдат, а Украина передала России 31 тело российских военнослужащих.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 19:59 • Новости дня
    Главы МИД стран ЕС обсудили возможность задержания танкеров с российской нефтью

    Каллас: ЕС не принял решения по задержанию танкеров с российской нефтью в море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза обсудили вариант задержания танкеров с российской нефтью в открытом море, однако никаких решений по этому поводу принято не было, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД сообщества.

    «Мы обсудили это с министрами, дискуссия продолжится», – заявила Каллас, отвечая на вопрос, согласовали ли главы МИД возможность задерживать и инспектировать танкеры с российской нефтью на открытом море, передает ТАСС.

    Среди прочих предложений обсуждалась также возможность задержания таких судов по экологическим основаниям или из-за страховых претензий, сообщила она.

    По словам Каллас, эти вопросы ЕС пытается решать не только внутри сообщества, но и обсуждает с другими странами, которые не входят в ЕС, включая те государства, которые занимаются регистрацией танкеров.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил на недели задерживать танкеры с российской нефтью.

    В октябре несколько моряков с танкера Pushpa, который называют частью «теневого флота России», были задержаны военными Франции и допрошены по подозрению в нарушении морского законодательства.

    Комментарии (5)
    20 ноября 2025, 10:15 • Новости дня
    Жена пленного украинца поблагодарила российских солдат за отношение к мужу

    Tекст: Вера Басилая

    Супруга военнослужащего из 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Николая Гудминского передала слова благодарности российским бойцам за корректное обращение с ее мужем в плену и назвала их порядочными людьми.

    Супруга бойца ВСУ 57-й отдельной мотопехотной бригады Николая Гудминского поблагодарила российских военнослужащих за уважительное отношение к ее мужу, передает ТАСС. Она отметила, что российские солдаты, по ее мнению, показали порядочность и человечность, что вселяет в нее надежду на скорое возвращение мужа домой.

    Женщина подчеркнула, что супруг не является идейным сторонником происходящего конфликта, и что его заставили пойти на фронт против его воли. Она выразила надежду, что российские военные продолжат проявлять щадящее отношение к ее мужу из-за сложившихся обстоятельств его службы.

    Николай Гудминский в телефонном разговоре с женой сообщил, что российские солдаты накормили его, обеспечили одеждой и не применяли к нему силу. Он также рассказал, что его осмотрел врач и подтвердил удовлетворительное состояние здоровья. По словам Гудминского, во время службы он не успел добраться до боевой позиции и не открывал огонь по российским военным.

    Пленный ВСУ поблагодарил российских военных за спасение в Харьковской области.

    Лейтенант полиции из Киева передала аудиосообщение своему отцу, который находится в плену в России, через представителей российских силовых структур.

    Украинские военнопленные в России попросили книги, крестики и Библии, и их просьбы были оперативно исполнены.

    Комментарии (0)
    Главное
    Британия направила истребители и фрегат к российскому судну «Янтарь»
    Эксперт объяснил интерес восточноевропейских СМИ к рейтингу недружественных правительств
    Комментатор Виктор Гусев попал в базу «Миротворца»
    Анонсирован первый перелет транспортного беспилотника из России в Белоруссию
    Круизный лайнер с россиянами не пустили в порт Стамбула
    Актер Кевин Спейси признал себя бездомным
    В Подмосковье арестовали убивавшего и насиловавшего молодых девушек маньяка

    Затоваривание на авторынке России обернулось дефицитом

    Если в первой половине года автомобильный рынок России страдал от переизбытка автомобилей на складах, то к концу года образовался настоящий дефицит популярных моделей. И одна из причин – это сильнейший обвал импорта автомобилей из Китая и транзита через Киргизию. Вылезут ли игроки авторынка из кризисной ямы в новом 2026 году? Подробности

    Перейти в раздел

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Перейти в раздел

    Соперничество регионов укрепит заботу об участниках СВО

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО, предоставляемым онлайн. Об этом было заявлено в ходе межведомственного совещания о работе цифровых сервисов и МФЦ. Уже сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд. Как говорят эксперты, задача этого рейтинга – собрать самые эффективные региональные практики и распространить их по всей стране. Подробности

    Перейти в раздел

    Старый друг ведет Трампа к досрочной отставке

    Президент США Дональд Трамп подписал закон о так называемом досье Эпштейна, теперь оно должно быть опубликовано в течение 30 дней. Это произойдет не по доброй воле хозяина Белого дома: его вынудили так поступить. Хуже того, теперь он рискует досрочно лишиться власти. Что пытался скрыть Дональд Трамп? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    • Зеленского лишают реальной власти

      Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации