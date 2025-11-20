Путин назначил Сергея Медведева командующим группировкой войск «Юг»

Путин назначил генерала Медведева командующим группировкой войск «Юг»

Tекст: Катерина Туманова

«Сегодня в нашем совещании также принимает участие начальник Генерального штаба, начальник ГОУ, командующий и оперативный командный состав группировки «Запад», а также командующий группировкой «Юг». Бывший командующий группировкой «Юг» назначен на новую должность – заместителем министра обороны Российской Федерации. Уверен, что на новом месте работы он использует все свои знания, опыт боевого командира. Это сегодня востребовано», – сказал Путин.

Так президент говорил о генерал-полковнике Александре Санчике, его сменил на посту начальника южной группировки войск генерал Сергей Медведев.

«Хотел бы заслушать нового командующего группировкой «Юг». Для вас это не новая работа, имея ввиду, что вы были начальником штаба этой же группировки. В этом смысле преемственность у нас полная, стопроцентная. Кто, кроме вас, лучше знает ситуацию на этом направлении», – запросил Путин доклад по южному направлению фронта.

Медведев доложил о том, что Южная группировка войск продолжает вести наступательные действия на всех направлениях.

«Все задачи, стоящие перед соединениями и воинскими частями группировки, будут выполнены», – заявил новый командующий группировки.

Напомним, в начале ноября Владимир Путин подписал указ, освобождающий от занимаемой должности заместителя министра обороны Андрея Булыгу. Другим указом на пост замминистра обороны назначен командующий ЮВО Александр Санчик.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад» в четверг и заслушал доклады военных о ситуации вокруг Купянска и Константиновки.

Глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту России

сообщил о продвижении российских войск в Северске и Константиновке