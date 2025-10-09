Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?0 комментариев
ВС России окружили ВСУ у Кузьминовки
Группировка ВСУ, оказавшаяся в оперативном окружении у Кузьминовки в ДНР, из-за плотного огня российских сил утратила возможность для организованного отхода, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Марочко сообщил, что российские бойцы взяли в окружение подразделение Вооруженных сил Украины у Кузьминовки Донецкой Народной Республики, передает ТАСС.\
По его словам, силы РФ заняли выгодные позиции западнее Выемки, что позволило создать оперативное окружение для украинской батальонно-тактической группы.
Марочко отметил, что украинские формирования продолжают удерживать укрепрайон на высотах между Кузьминовкой и Выемкой. При этом, несмотря на то что ширина «горловины» окружения составляет еще около 3 км, украинские военные практически не имеют возможности организованно покинуть район из-за плотного огневого воздействия российских бойцов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Кузьминовку в ДНР. Марочко сообщил о прорыве ВС России у Кузьминовки.