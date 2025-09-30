Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Банк России объявил голосование за новый дизайн банкноты в 500 рублей
Набиуллина сообщила о старте 1 октября голосования по дизайну банкноты в 500 рублей
В 10.00 1 октября на сайте Банка России начнется двухнедельное онлайн-голосование за новый дизайн банкноты в 500 рублей, где выберут символы Пятигорска и СКФО, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании консультативного совета по банкнотам.
Всероссийское онлайн-голосование за обновленный дизайн банкноты номиналом 500 рублей стартует 1 октября в 10.00 по московскому времени на сайте Центрального банка, сообщает ТАСС. Оно продлится две недели, а завершится 14 октября в 12:00.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала всех желающих принять участие и подчеркнула, что голосование проходит при поддержке национального центра «Россия».
Подведение итогов состоится сразу после завершения голосования. На лицевой стороне обновленной банкноты планируется разместить один из символов Пятигорска, а на оборотной – один из символов Северо-Кавказского федерального округа.
Заместитель председателя Банка России Сергей Белов уточнил, что новая купюра будет официально представлена во втором полугодии 2026 года. Точные сроки презентации определят позже, но регулятор ориентируется именно на этот период.
