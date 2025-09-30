ЦБ отобрал символы для новой купюры в 500 рублей

Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
ЦБ представил символы для изображения на новой купюре в 500 рублей
Для оформления обновленной банкноты достоинством 500 рублей эксперты выбрали 16 символов Северо-Кавказского федерального округа и пять известных мест Пятигорска, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Банк России презентовал символы, которые появятся на новой банкноте номиналом 500 рублей, передает ТАСС.
На пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что «для оформления новой купюры достоинством 500 рублей эксперты отобрали 16 символов СКФО и пять символов Пятигорска».
Набиуллина объяснила, что выбор символов отражает культурное и историческое наследие Северо-Кавказского федерального округа. В перечень вошли как общеизвестные архитектурные и природные объекты, так и уникальные элементы, связанные с историей Пятигорска.
Ранее Банк России уже обновлял дизайн других купюр, включая банкноты номиналом 100 и 1 000 рублей. Новая банкнота поступит в обращение после завершения всех необходимых процедур согласования и печати.
Напомним, 23 сентября сообщалось, что банк России начал работу над новой банкнотой номиналом 500 рублей.
25 сентября Центральный банк объявил о выпуске новых купюр в 10 и 50 рублей.
Ранее сообщалось, что Центральный банк планирует выпустить обновленную купюру номиналом 1 тыс. рублей в конце 2025 года.