Патрушев сообщил о проблемах со сроками строительства судов в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, сокращение объемов отечественного судостроения и рост закупок комплектующего оборудования за рубежом в условиях санкций привели к проблемам со сроками и стоимостью строительства судов в России, передает РИА «Новости».

Патрушев заявил : «значительное сокращение объемов российского судостроения, увеличение закупок зарубежного комплектующего оборудования в условиях секторальных санкций Запада привело к их дефициту и серьезным проблемам со сроками и ценой строительства судов».

Патрушев отметил, что особенно остро ощущается недостаток силовых агрегатов, сложного электронного оборудования, палубных механизмов и специализированной техники для сжижения газа и переработки биоресурсов. Среди мер поддержки отрасли он выделил федеральный проект «Производство судов и судового оборудования», который предусматривает предоставление субсидий и подтверждение российского происхождения комплектующих. За последние три года, по словам главы Морколлегии, уже выделены субсидии на реализацию 109 комплексных проектов, часть из которых завершена.

Внедрение отечественного оборудования в судостроительное производство идет медленно – доля российских комплектующих в гражданском судостроении по разным типам судов составляет от 5 до 60%. Значительная часть таких изделий по-прежнему импортируется, что приводит к задержкам сроков и удорожанию проектов.

Патрушев подчеркнул, что установку российского оборудования необходимо предусматривать еще на этапе проектирования судов, особенно если их строительство финансируется из бюджета или с государственной поддержкой. Он поручил Минпромторгу России организовать работу по закреплению этого требования на законодательном уровне, а также предложил усовершенствовать систему оценки российского происхождения промышленной продукции для ускорения ее внедрения и включения в соответствующий реестр.

