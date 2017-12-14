Названо окончательное число погибших при пожаре в «Зимней вишне»

Следователи определили окончательное количество погибших в результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня»: жертвами трагедии стали 60 человек.

«Следователями получены заключения генетических экспертиз по погибшим при пожаре в кемеровском ТРЦ. Все они идентифицированы. В связи с этим следователями выданы разрешения на захоронение 37 погибших», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Ранее по результатам процедуры опознания родственникам были выданы разрешения для захоронения 23 погибших.

Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре: их 60.

Ранее сообщалось, что при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека. По данным МЧС, к пожару привело короткое замыкание, вызванное протечкой через крышу.