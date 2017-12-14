Экспертиза установила причину пожара в «Зимней вишне»

К пожару в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека, привело короткое замыкание, вызванное протечкой через крышу, сообщают российские СМИ.

Пожар в кемеровском ТРЦ начался из-за короткого замыкания в электропроводке, проложенной на четвертом этаже центра, над детской игровой зоной, пишут СМИ со ссылкой на пожарно-техническую экспертизу, проведенную специалистами Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России.

По мнению экспертов, замыкание вызвано протечками через крышу: снег не убирали, он начал подтаивать, и вода попала на провода. Первой загорелась пластиковая люстра, горящий пластик с нее стал капать на детский сухой бассейн с поролоновыми кубиками.

Возгорание вполне могло иметь локальный характер, но его быстро раздула вентиляция, которую в момент пожара никто не выключил. Сигнализация сработала на температуру и дым, но зона горения залита не была – после морозов промерзавший водопровод, проведенный к системе с улицы, был перекрыт.

Специалисты сообщают, что на линии, где произошло замыкание, были установлены автоматические выключатели, которые используются для защиты от подобных ЧП, однако они по какой-то причине не сработали.

Напомним, о неисправности системы пожарной безопасности, установленной в кемеровском ТРК «Зимняя вишня», стало известно почти два года назад, но собственник так и не выделил необходимые 7 млн рублей на ее ремонт. При пожаре погибли 64 человека.

Между тем в результате проведенных по всей стране проверок после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» у 50% проверенных объектов с массовым пребыванием людей были найдены нарушения требований пожарной безопасности.