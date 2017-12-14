Стали известны результаты проверок безопасности российских торговых центров

В результате проведенных по всей проверок после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово найдены нарушения требований пожарной безопасности у 50% проверенных объектов с массовым пребыванием людей, сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев.

«На 19 тыс. объектах, что составляет 50% от проверенных, выявлено более 140 тыс. нарушений противопожарных требований», – передает ТАСС заявление Еникеева, прозвучавшее на селекторном совещании в МЧС.

Еникеев сообщил, что проверки коснулись свыше 84 тыс. объектов, в том числе более 10,5 тыс. торгово-развлекательных центров.

По словам главного госинспектора по пожарному надзору, МЧС установило 460 торговых центров, которые были переоборудованы из производственных зданий или складских помещений.

При этом строительство и реконструкция 152 объектов в нарушение законодательства осуществлялась без согласования специальных технических условий с МЧС России, сообщил он.

Кроме того, были выявлены 400 ТЦ и других объектов с массовым пребыванием людей, которые эксплуатируются без разрешения.

По его словам, приостановлена работа 40 ТРЦ, игровых зон и кинозалов. В общей сложности в суды направлено 111 материалов о приостановке эксплуатации.

В свою очередь глава МЧС России Владимир Пучков поручил продлить плановые проверки для тех торгово-развлекательных центров, которые приостанавливали работу в период проведения проверок пожарной безопасности после трагедии в Кемерово. Министр попросил составить черный список таких объектов.

Напомним, о неисправности системы пожарной безопасности, установленной в кемеровском ТРК «Зимняя вишня», стало известно почти два года назад, но собственник так и не выделил необходимые 7 млн рублей на ее ремонт. В результате пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека